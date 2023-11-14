Голикова рассказала, как реализуют нацпроект «Демография» в России

В рамках реализации национального проекта «Демография» в России за 9 месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 28 детских садов на 5316 мест. Также сертификаты на маткапитал за вышеупомянутый срок получили более 373 тысяч семей. Об этом заявила зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин поручал проработать систему долговременного ухода (СДУ) за пожилыми и инвалидами. По словам Голиковой, на сегодняшний день в 89 регионах страны реализуют соответствующую программу.

«Помощь получают уже свыше 147 тысяч человек. Мы планируем, что к концу года услугами СДУ будут охвачены не менее 170 тысяч наших граждан», – сказала вице-премьер.

Также в 2023 году в России введены в строй 4 дома-интерната нового типа. Всего же до конца года в строй вступят еще 13 таких соцучреждений.

«Условия в них максимально приближены к домашним и полностью отвечают потребностям пожилых людей», - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2023 году ввели в эксплуатацию 28 спортивных объектов.

В заключение Голикова поручила губернаторам лично контролировать ход строительства и своевременный ввод всех запланированных объектов.