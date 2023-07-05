Голикова рассказала, «что мешает» россиянкам рожать детей

Россиянки в возрасте до 24 лет не хотят заводить детей из-за отсутствия семьи, жилья и стабильного дохода. Последние две причины влияют и на решение женщин от 25 до 34 лет, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе.

По ее данным, в России проживают 4,5 млн женщин, не родивших ни одного ребенка, и почти столько же, воспитывающих по одному. «То есть максимально это почти 9 млн потенциальных рождений на ближайшие три года», — приводит слова Голиковой ТАСС.

Она добавила, что женщины после 30 лет также опасаются заводить детей из-за боязни ухудшить здоровье.

«При этом мы провели анализ данных Фонда обязательного медицинского страхования и установили, что только 6% женщин с 18 до 34 лет <...> проходят диспансеризацию. Конечно, этого недостаточно для своевременного выявления причин, которые могут отрицательно сказаться на репродуктивном здоровье женщины», — подчеркнула вице-премьер.

Голикова напомнила, что с 2020 года в России действует талон родового сертификата, который позволил бы регионам включить в штат центров доабортного консультирования психологов и социальных работников. Однако работа не развернута на должном уровне. «Только каждая четвертая женщина, прерывающая беременность по собственному желанию, принимала решение сохранить беременность», — указала зампред Правительства.