Голикова рассказала, что доля молодежи в России к 2030 году увеличится на 2,7 млн человек

К 2030 году доля молодежи в возрасте 14-24 лет среди населения России увеличится на 2,7 млн человек. Об этом заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова рассказала во время совещания Президента Владимира Путина с Кабмином.

«Согласно демографическому прогнозу до 2030 года доля молодежи в возрасте от 14 до 24 лет увеличится на 2,7 миллиона человек», – цитирует вице-премьера пресс-служба Кремля.

По ее словам, на сегодня исходя из законодательно установленного ценза в категорию молодежи входят россияне от 14 до 35 лет – общее количество составляет 37 млн человек, что равно почти четверти населения страны.

Она напомнила, что Президентом были поставлены задачи по разработке Стратегии реализации молодежной политики до 2030 года и национальной программы, которая должна быть направлена на создание условий для эффективной самореализации молодежи. Сейчас проект стратегии разработан и находится на межведомственном согласовании.

«При разработке Стратегии мы исходили из того, что возрастная структура молодежи меняется — наши второклассники уже через пять лет войдут в категорию „молодежь“, а сегодняшние студенты станут молодыми родителями и свои жизненные устои будут передавать детям», – отметила Голикова.

Затем она доложила о развитии молодежной инфраструктуры и мероприятий.