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Голикова раскрыла, на сколько проиндексируют пенсии работающим пенсионерам в феврале
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила на пленарном заседании Госдумы, где в первом чтении приняли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
«Мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1,3 тыс. рублей", – сказала Голикова, отвечая на вопрос о размере индексации по росту инфляции.
Законопроект поддержали единогласно все 411 депутатов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что рассмотрение проекта во втором и, возможно, в третьем чтении произойдет завтра, 26 июня.
Индексацию пенсий работающим гражданам в России заморозили в 2016 году. Решение о возобновлении огласил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 7 июня.
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