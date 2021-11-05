Голикова призвала внимательнее проверять подлинность QR-кодов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала внимательно проверять подлинность QR-кодов и справок о перенесенном заболевании на входах в госучреждения, предприятия общепита, культурные заведения. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах», — подчеркнула заместитель Премьер-министра России.

Ранее она назвала 10 регионов, в которых за последнюю неделю ухудшилась обстановка по Covid-19. До 7 ноября во всех регионах страны действует режим нерабочих дней, введенный по указу Президента России Владимира Путина. Мера введена для улучшения ситуации с вирусом в стране.