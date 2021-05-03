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Ру Тат
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3 мая 2021  02:29

Голикова призвала привитых россиян сдать тест на Covid-19 по возвращении в РФ

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Прибывшие из-за границы россияне должны сдать ПЦР-тест на коронавирус, даже если они прошли вакцинацию. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием [по возвращении из-за границы]. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».
По ее данным, каждый день вакцинацию проходит по 200–300 тыс. россиян.
В России прививочная кампания против коронавируса стартовала с 18 января. На сегодня в стране зарегистрированы три вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 23 марта от Covid-19 привился Президент РФ Владимир Путин. Второй компонент препарата он получил 14 апреля.

коронавирус Татьяна Голикова
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