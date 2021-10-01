Голикова: Привлечение молодежи к науке — стратегическая задача госполитики

Привлечение и удержание в научной сфере молодых специалистов — это важная стратегическая задача государственной политики, для достижения которой ежегодно выделяется большое количество грантов и стипендий. Слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой приводятся в Telegram-канале Правительства РФ.

«В России на научные исследования каждый год выделяют 100 грантов по 600 тыс. рублей для кандидатов наук в возрасте до 35 лет и 60 грантов по 1 млн рублей докторам наук моложе 40 лет», — отмечают в пресс-службе Кабмина.

Молодые ученые и аспиранты также ежегодно получают до 1 тыс. президентских стипендий. В России также учреждено четыре президентских премии в области науки и инноваций для молодых специалистов в размере 5 млн рублей каждая и семь ежегодных правительственных премий суммой 1 млн рублей каждая.

Кроме того, для одаренных студентов предусмотрены ежемесячные гранты по 20 тыс. рублей.