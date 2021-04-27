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Ру Тат
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27 апреля 2021  16:28

Голикова предупредила об угрозе повышения заболеваемости Covid-19 в мае

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В России возможен подъем заболеваемости коронавирусом Covid-19 в мае. Причиной этого станет традиционный весенний рост простудных заболеваний, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что такая угроза (подъема заболеваемости коронавирусом — прим. Т-и) есть, потому что апрель — май — это традиционные месяцы распространения сезонных заболеваний вирусных инфекций, и в данном случае Covid — не исключение», — приводит «Интерфакс» слова Голиковой, сказанные на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.

При этом вице-премьер уточнила, что серьезная вирусная нагрузка ляжет на южные регионы страны — из-за «запредельного» количества отдыхающих. «Прошу вас самым внимательным образом к этому отнестись», — резюмировала она.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Президент России Владимир Путин решил сделать нерабочими дни между майскими праздниками.

коронавирус татьяна голикова
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