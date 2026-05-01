Голикова предложила создавать комнаты матери и ребенка на предприятиях

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости развивать инфраструктуру поддержки семей с детьми, в том числе создавать комнаты матери и ребенка не только в вузах, но и на предприятиях. Об этом сообщает ТАСС.

«Многим не нужно отдавать ребеночка на целый день. Три-четыре часа [может быть достаточно]. И вот для этого создание этих самых комнат матери и ребенка, в принципе, очень важно. При этом речь идет не только о вузовской системе, речь идет и о работодателях», – сказала Голикова.

Она также отметила, что работа в этом направлении уже ведется. В частности, вице-премьер России Денис Мантуров взаимодействует с работодателями в ряде регионов для создания соответствующей инфраструктуры на предприятиях.

Кроме того, Голикова напомнила о результатах предыдущих государственных программ поддержки семей.

«В рамках предшествующего национального проекта, который завершился 2024 годом, 266,5 тыс. мест ясельных было создано для детей в возрасте до трех лет. И сейчас в рамках нового национального проекта "Семья" есть тоже отдельный блок, который касается создания в том числе детских садов и в них – ясельных групп», – добавила она.