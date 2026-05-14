Голикова поручила проработать изменение правил оказания ПСМП взрослым

Министерство здравоохранения России дополнительно проработает внесение изменений в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) взрослому населению. Речь идет о создании объектов первичного звена в населенных пунктах с учетом их транспортной доступности.

Соответствующее поручение дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» по итогам его реализации за I квартал 2026 года, сообщает пресс-служба Правительства страны.

Участие в мероприятии приняли представители Минздрава, Минпромторга, Минобрнауки, Минфина, ФМБА, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, ФАС и других ведомств. Помимо прочего, Голикова призвала регионы «не сбавлять темп реализации национального проекта, принимать все необходимые меры для обеспечения доступности и качества медицинской помощи гражданам».

Вице-премьер назвала национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» наиболее масштабным из всех нацпроектов (он включает 11 федеральных проектов, направленных на борьбу с различными заболеваниями, а также на подготовку медицинских кадров).

За январь, февраль и март текущего года для предупреждения развития заболеваний и их своевременного выявления диспансеризацию прошли 705 тыс. человек с факторами риска, из них более 330 тыс. обследованы прямо на рабочих местах.

Свыше 400 тыс. человек с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных.

Более 900 тыс. пациентов с высоким риском осложнений сердечно-сосудистых заболеваний получили бесплатные лекарства. Кроме того, 58 тыс. детей в возрасте от двух до 17 лет с сахарным диабетом I типа и 35 тыс. беременных женщин с диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы.

Почти 7,5 тыс. пациентов с хроническим вирусным гепатитом С назначено лечение противовирусными препаратами прямого действия как в амбулаторных условиях, так и в условиях дневного стационара. Санитарная авиация эвакуировала свыше 4 тыс. пациентов.

Помимо прочего, для развития передовых технологий лечения продолжается модернизация национальных медицинских исследовательских центров. За первые три месяца 2026-го эти центры провели более 74 тыс. дистанционных консультаций экспертного уровня и 140 выездных консультаций для повышения качества работы региональных медицинских учреждений.