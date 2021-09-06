Голикова: Около трети смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста

Около трети от всех умерших в России составляют граждане трудоспособного возраста. При этом 80% от них составляют мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста, — подчеркнула заместитель Премьер-министра РФ на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда. — Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80% — это мужская часть населения».

Уточняя данные, Голикова пояснила, что в 55% случаев причиной смерти являются сердечно-сосудистые заболевания.