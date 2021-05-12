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Ру Тат
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12 мая 2021  20:30

Голикова оценила возможность введения локдауна в России

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Ситуация с Covid-19 в ряде регионов России еще требует контроля, однако вводить локдаун этой осенью не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«Какой локдаун, вы о чем?» — отреагировала она на вопрос журналиста.

По ее словам, отдельное внимание стоит уделить семейным очагам распространения вируса. Так, некоторые россияне не соблюдают действующие антиковидные требования и заражают своих близких. «Это сегодня нужно очень серьезно учитывать», — подчеркнула вице-премьер.
Также она добавила, что все созданные в России вакцины эффективны против индийского штамма коронавируса. «Может быть, не так, как против референтного штамма, к которому мы уже привыкли, но тем не менее исследования свидетельствуют, что мы защищены», — добавила Голикова.

В настоящее время существуют два варианта индийского штамма — с одной и с двумя мутациями. Чтобы снизить опасность заразиться и передать болезнь родным и близким, необходимо пройти вакцинацию, считает она. Также защитить людей способна выработка коллективного иммунитета, который может образоваться после заболевания или прививки.

Однако первый вариант очень опасен, так как грозит человеку многочисленными последствиями, особенно для тех, у кого есть хронические, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

«Поэтому я еще раз хочу попросить наших граждан: задумайтесь об этом, очень важно привиться», — заключила вице-премьер.

коронавирус Вакцинация от коронавируса Вакцинация
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