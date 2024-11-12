Голикова обсудила с регионами реализацию нацпроекта «Демография»

Заместитель Премьер-министра России Татьяна Голикова провела совещание со всеми регионами, посвященное реализации национального проекта «Демография» в III квартале текущего года. С докладами выступили представители Минтруда, Минпросвещения, Минздрава и Минспорта, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Текущий год — завершающий для реализации национального проекта „Демография“. Нужно сделать всё необходимое для выполнения поставленных задач и достижения запланированных показателей», — напомнила Голикова.

«Однако на этом наша работа не заканчивается. С 2025 года в соответствии с поручением Президента [России Владимира Путина] вступают в действие новые национальные проекты. Направления национального проекта „Демография“ с 2025 года будут отражены в национальных проектах „Семья“, „Кадры“, „Продолжительная и активная жизнь“, „Молодежь и дети“, а также отраслевых государственных программах», — добавила она.

Одним из наиболее востребованных инструментов нацпроекта «Демография» вице-премьер назвала материнский капитал. «Сертификаты на материнский капитал по итогам III квартала получили 534 тыс. семей, а распорядились его средствами свыше 1,2 млн семей. Кроме того, 550 тыс. семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка, а при рождении третьего ребенка или последующих детей — 236 тыс. семей», — пояснила она.

За весь период реализации нацпроекта, с 2019 года, введено в эксплуатацию в общей сложности 1682 детских сада на 246,2 тыс. мест.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» проводятся мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан, что позволяет повысить их конкурентоспособность на рынке труда и расширить возможности трудоустройства. Приступили к обучению уже более 80 тыс. россиян, а по итогам III квартала завершили обучение 21 125 человек.

Продолжает реализовываться блок мероприятий по повышению эффективности центров занятости населения. По итогам 2024 года запланировано модернизировать 351 центр занятости, а также обучить новым подходам 6 тыс. работников центров занятости. По итогам III квартала прошли обучение 4616 работников.

«Большое внимание мы уделяем гражданам пожилого возраста. В рамках федерального проекта „Старшее поколение“ с 2019 года по III квартал 2024 года введено в эксплуатацию 55 объектов стационарного социального обслуживания в 35 регионах», — обратил внимание участников совещания министр труда РФ Антон Котяков.

По его словам, продолжается создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Участие в пилотном проекте принимают все 89 регионов, и уже свыше 173 тыс. человек в этом году получили услуги в рамках системы долговременного ухода.

В рамках же федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, в 85 регионах. Их реализуют более 7 тыс. предприятий.

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в этом году по программам подготовки новых кадров и повышения квалификации прошли обучение 4,5 тыс. специалистов в сфере физической культуры и спорта.

По итогам совещания Татьяна Голикова поручила руководителям регионов доложить Правительству России обо всех принимаемых мерах для нивелирования рисков, связанных с реализацией отдельных мероприятий нацпроекта.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2025 году стартуют новые нацпроекты.