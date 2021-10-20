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Ру Тат
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20 октября 2021  14:48
Егор Никитин

Голикова назвала Татарстан в числе регионов с критической ситуацией по Covid-19

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Татарстан находится в числе регионов с наиболее сложной ситуацией по смертности и тяжелым случаям, связанным с Covid-19. Об этом на совещании с Президентом России Владимиром Путиным заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 

Голикова напомнила, что ежедневно по стране фиксируется более 1 тыс. смертей от коронавирусной инфекции. В то же время, новая волна эпидемии принесла более тяжелое течение заболевания, особенно ярко это видно в ряде регионов страны. 

«Это страшные цифры, за ними стоят жизни наших близких людей», – обратилась к главе государства Голикова.

«Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на ИВЛ, отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, в Республике Татарстан, в Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской и других регионах», – отметила Голикова.

По ее словам, тяжелое течение заболевания и смертность преимущественно фиксируется среди тех, кто не был вакцинирован. 

«В особой зоне риска находятся граждане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями», – резюмировала Татьяна Голикова.
 

#владимир путин #Коронавирус
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