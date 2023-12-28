news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 28 декабря 2023 14:15

Голикова назвала сумму, которую заработали кинотеатры России в 2023 году

Скопировать ссылку

Более 40 млрд рублей составили сборы кинотеатров России. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, пишет РИА «Новости».

Спикер подчеркнула, что по уровню доходов российские кинотеатры вышли практически на допандемийный период. При этом в то время на кинорынке РФ в полном объеме шел прокат фильмов Голливуда и Европы.

Спикер подчеркнула, что из этих 40 с лишним млрд рублей 28 млрд обеспечили российские фильмы.

«Это, мне кажется, отличный результат, я не побоюсь этого слова, работа команды, нашей консолидированной команды. В первую очередь министерства культуры, Фонда кино и наших продюсеров», - прокомментировала итоги года Голикова.

#кинотеатр #Россия #сборы #Татьяна Голикова
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100