Голикова назвала сумму, которую заработали кинотеатры России в 2023 году

Более 40 млрд рублей составили сборы кинотеатров России. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, пишет РИА «Новости».

Спикер подчеркнула, что по уровню доходов российские кинотеатры вышли практически на допандемийный период. При этом в то время на кинорынке РФ в полном объеме шел прокат фильмов Голливуда и Европы.

Спикер подчеркнула, что из этих 40 с лишним млрд рублей 28 млрд обеспечили российские фильмы.

«Это, мне кажется, отличный результат, я не побоюсь этого слова, работа команды, нашей консолидированной команды. В первую очередь министерства культуры, Фонда кино и наших продюсеров», - прокомментировала итоги года Голикова.