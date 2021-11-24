Голикова назвала неизбежным новый скачок заболеваемости Covid-19 в России

В России неизбежен новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим необходимо как можно быстрее добиться коллективного иммунитета к вирусу, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что в преддверии Нового года необходимо не забывать о соблюдении ограничительных мер, чтобы избежать скачков заболеваемости.

«К сожалению, я просто напомню, что, когда началась эта волна заболеваемости, мы стартовали с цифр 20 тыс. [заболевших] в сутки, сейчас у нас в сутки почти 35 тыс., и нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, которые мы себе обозначили для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем. А он будет. Его, к сожалению, не избежали другие страны», — заявила Голикова во время совещания Президента России Владимира Путина с Кабмином.

Она отметила, что в настоящее время уровень коллективного иммунитета в стране достиг отметки в 50,4% при необходимых 80%. Для этого необходимо вакцинировать 90 млн человек.