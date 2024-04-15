Голикова: Нацпроект «Кадры» качественно изменит инфраструктуру образования

Новый национальный проект «Кадры» поможет решить задачу с потребностью отраслей в работниках, а также качественно изменит инфраструктуру образования. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В данном случае, сказанное ее касается открытия новых инженерных школ, строительства кампусов и ремонта общежитий, пишет «КоммерасантЪ».

Напомним, до этого Президент РФ Владимир Путин поручал правительству в 2024 году и далее каждый год прогнозировать потребность экономики страны в кадрах, причем на пять лет вперед. Как потом сказал замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, в планах у власти изменять контрольные цифры приема в вузы и колледжи и за счет такого подхода решить «кадровый голод».

Согласно разработанным программам, подразумевается создание образовательно-производственных центров. Они будут представлять из себя некую интеграцию училищ и предприятий реального сектора экономики. Вместе с работодателями учебные заведения готовят кадры для приоритетных отраслей экономики. Так, в 2024-м на рынок труда выйдут первые выпускники этого проекта — 138 тыс. человек с дипломом инженера, рассказала Голикова.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, до 2030 года в рамках нацпроекта власти хотят модернизировать более 1 тыс. среднеспециальных образовательных учреждений и дать доступ к ним более чем 4 тыс. работодателей.

Он подчеркнул, что власти предлагают компаниям инвестировать в их переоборудование вместе с ними, предложив взамен более низкую ставку налога на прибыль. Такую меру уже прописали в законах в 28 регионах России, поделился Кравцов. Так, в Свердловской области предприятия могут претендовать на налоговый вычет в размере до 50% от стоимости имущества, безвозмездно переданного организациям среднего профессионального образования.