Голикова: На нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» выделят более 2 трлн рублей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Заместитель Премьер-министра России Татьяна Голикова представила национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Вице-премьер напомнила, что Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му. На решение этой задачи и направлен нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

«Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» охватывает всю систему охраны здоровья граждан – от профилактики до медицинской реабилитации и подготовки медицинских кадров», – заметила она.

На мероприятия национального проекта, который включает 11 федеральных проектов, за шесть лет будет выделено более 2 трлн рублей.

В частности, запланировано продолжение работы по модернизации первичного звена здравоохранения. По новому проекту предполагается охватить свыше 30 тыс. объектов за пять лет.

Будут продолжены мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, сахарным диабетом, гепатитом С и другими болезнями.

Кроме того, медучреждения собираются оснащать недостающим оборудованием для радиологических методов диагностики и лечения заболеваний. Также предполагаются меры по совершенствованию экстренной медпомощи.

Особое внимание уделят кадровой составляющей системы здравоохранения, для этого предназначен отдельный федеральный проект.

В свою очередь национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья» нацелен на достижение к 2030 году высокого уровня технологического суверенитета в области технологий, производства лекарств и медицинских изделий.

На реализацию входящих в нацпроект пяти федеральных проектов за шесть лет предусмотрено 37,5 млрд рублей.

Впервые в рамках этой инициативы будут создаваться современные клинические базы для исследования новых лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Помимо этого, будут продолжены мероприятия, направленные на достижение технологической независимости страны. Долю жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов российского производства планируется довести до 90%, а медицинских изделий – до 40%.