Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Несмотря на завершение объявленного в России Года семьи, работа по поддержке семей будет продолжена. Об этом заявила заместитель Премьер-министра РФ Татьяна Голикова на очередном заседании комиссии Государственного совета страны по направлению «Семья», которое провел губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Во вступительном слове вице-премьер перечислила несколько важных задач. Так, следует утвердить новые редакции региональных программ повышения рождаемости, соответствующие методическим рекомендациям Минтруда России. По ее словам, особое внимание надо уделить включению в эти программы мероприятий других профильных ведомств, направленных на поддержку рождаемости и семей с детьми. Все меры поддержки, независимо от их принадлежности, должны быть семейноцентричными.

Помимо прочего, завтра, 29 ноября, на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений будет рассмотрен проект рекомендаций для работодателей по поддержке работников, имеющих семьи.

«Россия — самая семейная страна, где ценности, передающиеся из поколения в поколение, становятся основой нашего бытия. У нас есть традиции и культура семейной преемственности, которая поддерживается государством, и мы смело можем этим гордиться», — выразила уверенность Голикова.

«Год семьи не заканчивается в широком смысле этого слова. Мы будем продолжать поддерживать семьи и дальше, искать новые решения. Рассчитываю, что мы не снизим набранный темп и совместно выполним задачи, поставленные Президентом нашей страны [Владимиром Путиным]. Главное — чтобы нас, россиян, стало больше», — добавила она.

Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что в конце декабря в национальном центре «Россия» состоится торжественная церемония закрытия тематического года с приглашением большого числа семей из разных уголков страны.

«Президентом страны поставлена задача переломить демографическую ситуацию, повысить суммарный коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году и 1,8 к 2036 году. Мы сможем достичь целевого значения, только если этим вопросам будут подчинены планы, проекты, инициативы в самых разных сферах», — констатировал в свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Поэтому в соответствии с поручением Президента Российской Федерации необходимо обеспечить включение во все разрабатываемые национальные проекты мероприятий, направленных на повышение рождаемости и качества жизни семей с детьми. Минтрудом России совместно с ведомствами, а также с комиссией Госсовета по направлению „Семья“ был проведён анализ всех нацпроектов, совместно с комиссией Госсовета выработаны рекомендации, которые позволят учесть интересы семей в различных отраслях», — пояснил он.