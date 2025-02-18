Голикова: До 2030 года в экономику необходимо привлечь до 3,1 млн работников

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

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Согласно предварительным оценкам, до 2030 года в экономику России необходимо дополнительно привлечь до 3,1 млн работников по сравнению с базовым 2022 годом. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с членами Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Это означает, что на период до 2030 года нам нужно еще дополнительно вовлечь в экономику порядка 800 тыс. человек. Но это не всё, потому что в этот же период <...> нам предстоит заместить ввиду выхода на пенсию еще 10,1 млн человек. То есть общая оценка и замещения, и вовлечения в экономику на сегодняшний день составляет 10,9 млн человек», – пояснила заместитель Премьер-министра России.

По оценке Голиковой, за следующие пять лет на рынок труда выйдут примерно 6,7 млн выпускников из вузов и колледжей, и их необходимо обеспечить квалифицированной опережающей профессиональной подготовкой.

«С одной стороны, это наш золотой ресурс, а с другой стороны, мы должны очень четко представлять, что выходящие на рынок труда молодые люди соответствуют потребностям рынка труда», – подчеркнула она, добавив, что на представителей рабочих профессий приходится 70% потребности, а на специалистов с высшим образованием – 30%.

Сложившиеся тенденции, пояснила Голикова, и стали предпосылками для разработки нового межведомственного национального проекта «Кадры». На его реализацию за шесть лет будет направлено более 116 млрд рублей, в том числе свыше 113 млрд – из федерального бюджета.

«Мы планируем, что в результате будет создана новая модель управления кадровым обеспечением страны, которая позволит увеличить к 2030 году темп сокращения дефицита кадров за счет увеличения занятости на 3,4%», – уточнила она.

Национальный проект включает четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости» и «Человек труда».