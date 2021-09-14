Голикова: Диспансеризацию в РФ прошли около 212 тыс. человек

Углубленную диспансеризацию в России уже прошли приблизительно 212 тыс. человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с Президентом России Владимиром Путиным и членами Правительства страны, сообщает РИА Новости.

«Особая роль в сохранении жизни и здоровья наших граждан принадлежит углубленной диспансеризации. В рамках исполнения вашего поручения с 1 июля в регионах такая работа началась», — рассказала Голикова главе государства.

Докладчик отметила, что диспансеризацию может пройти любой желающий, но приоритетное внимание уделяется перенесшим коронавирус Covid-19.

Вице-премьер обратила внимание на то, что из 212 тыс. человек, прошедших обследование, 84% переболели коронавирусом и имеют два или более хронических заболевания.

«По результатам диспансеризации 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению», — добавила Голикова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане появился Telegram-бот для консультаций по вопросам прохождения диспансеризации.