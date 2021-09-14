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Ру Тат
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14 сентября 2021  16:06

Голикова: Диспансеризацию в РФ прошли около 212 тыс. человек

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Углубленную диспансеризацию в России уже прошли приблизительно 212 тыс. человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с Президентом России Владимиром Путиным и членами Правительства страны, сообщает РИА Новости. 

«Особая роль в сохранении жизни и здоровья наших граждан принадлежит углубленной диспансеризации. В рамках исполнения вашего поручения с 1 июля в регионах такая работа началась», — рассказала Голикова главе государства. 

Докладчик отметила, что диспансеризацию может пройти любой желающий, но приоритетное внимание уделяется перенесшим коронавирус Covid-19. 

Вице-премьер обратила внимание на то, что из 212 тыс. человек, прошедших обследование, 84% переболели коронавирусом и имеют два или более хронических заболевания. 

«По результатам диспансеризации 58,2% граждан подлежат диспансерному наблюдению», — добавила Голикова. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане появился Telegram-бот для консультаций по вопросам прохождения диспансеризации. 

 

#Голикова Татьяна
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