Голикова дала регионам поручения по достижению целевых показателей нацпроекта «Кадры»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание проектного комитета по национальному проекту «Кадры». Участники совещания обсудили результаты реализации нацпроекта и входящих в его состав федеральных проектов в 2026 году, сообщает пресс-служба Правительства страны.

В начале совещания заместитель Премьер-министра России напомнила, что нацпроект направлен в первую очередь на активное вовлечение граждан в занятость и обеспечение потребности экономики в кадрах, подготовку специалистов под нужды работодателей. Он включает четыре федеральных проекта.

Федпроект «Управление рынком труда» предусматривает формирование и ежегодное обновление прогноза потребности отраслей экономики в кадрах на семь предстоящих лет. Основой прогноза должны стать результаты начавшегося в марте всероссийского опроса работодателей о перспективной потребности в кадрах на 2027–2033 годы. Его уже прошли примерно 115 тыс. предприятий и организаций. Также отобрано 249 компаний для проведения в текущем году независимых исследований среднесрочных и долгосрочных потребностей ключевых работодателей. Предполагается, что это позволит сформировать модели компетенций 11 важнейших наукоемких технологий.

На этот же год намечена модернизация 295 центров занятости населения в 14 регионах страны, по новым корпоративным стандартам будут переобучены 6 тыс. сотрудников центров занятости. В центрах занятости, которые были модернизированы в прошлом году, среднее время трудоустройства сократилось на 16,3%.

В свою очередь в рамках федпроекта «Образование для рынка труда» были актуализированы национальные рейтинги вузов и колледжей по уровню трудоустройства и заработной плате выпускников. Для удобства абитуриентов и их родителей их опубликовали на три месяца раньше, чем в 2025-м, – 27 марта текущего года на портале «Работа России». Всего сформировано 232 рейтинга по 52 детализированным группам специальностей: 185 рейтингов вузов и 47 – колледжей. Они охватили 496 тысяч выпускников из 1 тыс. вузов и 698 тысяч выпускников из 3,9 тыс. колледжей.

Организована подготовка к набору на целевое обучение в рамках очередной приемной кампании. С 1 марта работодатели и заказчики подали 70 тыс. заявок на 124 тыс. учебных мест.

Федпроект «Активные меры содействия занятости» включает программу бесплатного обучения и дополнительного профобразования для отдельных категорий граждан по востребованным профессиям. По нему в нынешнем году планируется обучить 104 тыс. человек. Выбрано 213 самых востребованных профессий, причем 27 из них зарезервированы только для участников специальной военной операции. Всего доступно примерно 5,7 тыс. программ. Подано свыше 84 тыс. заявок, что на треть превышает спрос прошлого года за аналогичный период.

По информации Правительства, в процессе реализации федерального проекта «Человек труда» зафиксирован рост доли граждан, считающих рабочие профессии престижными. Из данных соцопроса ВЦИОМа следует, что в I квартале 2026 года доля убежденных в этом равняется 74%.

Помимо прочего, 30 марта начался прием заявок для проведения региональных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». На этот раз конкурс объединит 413 региональных этапов по 25 номинациям, что в два раза превышает показатели 2025 года. Они продлятся до 30 июня.

Состоялся (17 апреля) региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Его посетили 474 тыс. человек, более 23 тыс. компаний представили 450 тыс. вакансий на 2755 площадках. Предложения о трудоустройстве получили 74 тыс. соискателей, 12 тыс. из них уже вышли на работу, в том числе 119 ветеранов спецоперации.

По итогам совещания регионам поручено принять исчерпывающие меры по достижению всех целевых показателей нацпроекта «Кадры». В частности, рекомендовано обратить особое внимание на мероприятия по поддержке работодателей в части трудоустройства: субсидирование найма, повышение мобильности трудовых ресурсов, трудоустройство переехавших работников. В заседании приняли участие представители Минтруда, Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития, Росмолодежи, Роструда, Росстата и других ведомств.