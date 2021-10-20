Голикова: Цель регионов – обеспечить достижение коллективного иммунитета не менее 80%

В России коллективный иммунитет есть у 45% взрослого населения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства. Совещание проходит в режиме видеоконференции с участием Президента РФ Владимира Путина.

Голикова отметила, что тяжелое течение заболевания и смертность отмечаются среди тех, кто не был вакцинирован. Чтобы как-то остановить развитие ситуации в 79 регионах постановлениями главных государственных санитарных врачей введена вакцинация отдельных категорий граждан, которые имеют наибольший контакт с населением.

«Мы видим постепенное наращивание темпов вакцинации, однако этого пока недостаточно», – подчеркнула Голикова.

Она напомнила, что в России осенью планировалось достичь показателей коллективного иммунитета на уровне 80%.

«И наша цель, и цель регионов – обеспечить достижение доли взрослого населения имеющего иммунитет против Covid с учетом уже переболевших – не менее 80%. На сегодняшний день в целом по стране этот показатель составляет чуть более 45%», – отметила Голикова.