Гольдман: «Не вижу Дзюбу в Госдуме — ему ближе медиа или спорт»

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В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт» Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего Артема Дзюбы, оценил вероятность того, что экс-форвард сборной России может заняться политической деятельностью.

Отвечая на вопрос, мог бы Дзюба в будущем работать в Госдуме, Гольдман сказал:

«Возможность есть всегда, наверное. Но лично я его там не вижу. Мне кажется, он больше близок к медиа или все-таки к спортивной части нашего сообщества», – ответил он.

Напомним, Артем Дзюба остается свободным агентом с конца прошлого сезона. Последним клубом в его карьере был тольяттинский «Акрон». В сезоне-2025/26 форвард провел 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять голевых передач. Летом Дзюба не нашел новую команду и позже объявил о завершении карьеры, однако не исключил, что еще может сыграть в Кубке России. За всю карьеру он забил 248 мячей в официальных встречах.