Гольдберг объяснила, насколько сократится смертность в Казани через десять лет

Благодаря реализации Стратегии развития реки Казанки через десять лет Казань станет более чистым и экологичным городом, что благоприятно отразится на продолжительности жизни и здоровье людей. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала соавтор Стратегии развития реки Казанки — партнер бюро Orchestra Design Екатерина Гольдберг.

«Благодаря реализации стратегии город станет более чистым и экологичным. Мы посчитали эффект на здоровье и рады поделиться, что реализация стратегии приведет к снижению ежегодного уровня смертности на 13,4%, а также снизит респираторные и сердечно-сосудистые заболевания на 30% и 40%. Мы также надеемся, что стратегия приведет к развитию зеленых стартапов и экотуризма. А это новые развивающиеся секторы экономики, которые создадут рабочие места. И, конечно, у жителей появится больше зеленых зон для отдыха, образования и участия в культурных программах», — пояснила она.

Срок реализации стратегии составляет десять лет. Основная цель проекта заключается в сохранении природной экосистемы реки Казанки и, как результат, в улучшении здоровья горожан, а также в популяризации новых форматов досуга в гармонии с природой. В числе важных задач — развитие экологического туризма в Казани, поддержка проектов зеленой экологии и партнерств между казанскими учеными и стартапами. Вместе они смогут разработать технологические решения для будущего чистого города и чистой реки.