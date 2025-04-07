Гол Соболева спас «Зенит», «Спартак» вернулся на второе место: обзор тура РПЛ

Вчера завершился 23-й тур РПЛ, во время которого «Зенит» с огромным трудом добыл ничью с «Локомотивом» благодаря дебютному мячу Соболева. Тем временем «Спартак» разгромил «Ростов» и выбил петербуржцев со второй строчки. «Краснодар» победил «Акрон» и упрочил свое лидерство еще сильнее. О ключевых событиях тура - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

Дебютный гол Соболева спас «Зенит» от поражения

К матчу 23-го тура РПЛ «Локомотив» и «Зенит» (1:1) подходили в разных кондициях. «Железнодорожники» в прошлом матче крупно уступили «Крыльям Советов» (1:5), а петербуржцы камня на камне не оставили на «Рубине» (4:0). Тем не менее, голевой кураж «сине-бело-голубых» так и остался в прошлом туре.

Команда Михаила Галактионова, видимо, извлекла урок из разгромного поражения и не рискнула раскрываться. Причем у «Локо» было пополнение в лице капитана Дмитрия Баринова, пропустившего два прошлых тура из-за травмы. Говоря о тренерских решениях, Галактионов вместо Ильи Лантратова поставил в ворота Антона Митрюшкина. Сергей Семак же удивил, оставив Максима Глушенкова на банке.

Первый гол случился на 62-й минуте благодаря привозу Евгения Латышонка, отдавшего рискованную передачу на Педро. Пока бразилец обрабатывал мяч, Баринов его отобрал, а Алексей Батраков открыл счет. Казалось, что «Локомотив» засушит игру, поскольку давление на соперника и владения мячом не приносили результат «Зениту». И тут Семак рискнул, выпустив Александра Соболева. Риск оправдался – экс-спартаковец забил свой дебютный мяч в этом сезоне. Символично, что случилось это после сольного прохода в штрафную от бывшего игрока «железнодорожников» Глушенкова. Тот попал в штангу, Соболеву оставалось лишь добить мяч в пустые ворота.

В итоге «Зенит» спасся на последних минутах. Но вновь показал неуверенную игру и опять заставил усомниться в своей способности взять титул. Исход этого матча сложился в пользу лидирующего «Краснодара». Во-первых – петербуржцы потеряли очки. Во-вторых – у «Зенита» получил красную карточку Педро, из-за чего он не сыграет в следующем туре, где «сине-бело-голубые» как раз встретятся с «быками».

Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» оторвался от второго места на пять очков

Несмотря на подарок от «Зенита», «Краснодару» в 23-м туре нельзя было расслабляться, поскольку им противостоял молодой и задорный «Акрон» (1:0). Лидером нападения тольяттинской команды был Артем Дзюба, что отягчало обстоятельства для «быков». Нападающий в своей карьере больше всех забивал именно «черно-зеленым» - 15 голов.

И Дзюба был близок к голу уже на первых минутах, сыграв головой на стандарте. Тем не менее, до 50-й минуты счет не был открыт. Единственный мяч в той игре положил защитник «быков» Кайо Панталеан во время розыгрыша углового.

Этот матч значим для «Краснодара» не только из-за победы. В нем было видно, что «быки» действительно играют как чемпионская команда. Да, голами в этой игре команда Мурада Мусаева на блистала. Но она контролировала ход матча, того же Дзюбу защита откровенно «съела». А по статистике «Акрон» нанес лишь пять ударов в этом матче, из которых в створ – ноль.

Для «Краснодара» сейчас главное не терять этот темп. Впереди, повторимся, игра с «Зенитом», которая, возможно, станет решающей в этой титульной гонке. Это последний матч, где между собой встретятся команды из топ-3. Посмотрим, сможет ли команда Семака добыть очки в этой встрече, учитывая потерю игрока основы и невыразительное выступление с «Локо». Сейчас отрыв «быков» от «Зенита» составляет пять очков.

Фото: spartak.com

«Спартак» выбил «Зенит» со второго места

«Красно-белые» этой весной оступились уже дважды. В 20-м туре проиграли «Рубину» (1:2) и в 22-м сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). Неудача во вчерашней игре с «Ростовом» (3:0) практически поставила бы крест на чемпионских амбициях команды Деяна Станковича.

К счастью для «Спартака», вчера он сыграл как надо. Причем голевой парад «красно-белых» начался во втором тайме, до этого «Ростову» удавалось держать оборону. Символично, что крах команда Джонатана Альбы стала терпеть после удаления Алексея Сутормина, который ранее выступал за «Зенит». Как итог – вторая строчка для «Спартака» в таблице РПЛ и равенство очков с «сине-бело-голубыми» (47). Однако есть и негативные моменты.

Вернемся к удалению Сутормина. Он влетел ногами в Маркиньоса на 45-й минуте, из-за чего бразилец не сумел выйти на второй тайм. Пока неизвестно, насколько тяжелое повреждения у вингера, но потеря ключевого игрока может стать серьезной проблемой для «Спартака».

В любом случае шансы на чемпионство у «красно-белых» еще есть, главное – больше не оступаться. И надеяться на осечки «Краснодара» с «Зенитом».

Фото: pfc-cska.com

Что там у других команд?

«Рубин» сумел на последних минутах выгрызть ничью в матче с «Крыльями Советов» (1:1). Снова за самарцев отличился Иван Сергеев – на его счету уже пять голевых действий в пяти весенних матчах РПЛ. Возможно, «Зенит» ошибся, обменяв его на Соболева. Иронично, что у казанцев ту игру пропускал Алексей Грицаенко из-за дисквалификации, а уже в следующей не выступит Егор Тесленко, тоже получивший красную карточку. Казанцы сохранили восьмое место в таблице. Как и команда Игоря Осинькина, оставшаяся на 11-й строчке.

Махачкалинское «Динамо» растоптало «Химки», забив четыре мяча и пропустив лишь один. Таким образом, клубы обменялись местами в таблице – команда Хасанби Биджиева поднялась на 10-е место, а «черно-красные» опустились на 12-е, приблизив себя к зоне вылета.

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в братском дерби со счетом 3:1. Теперь «армейцы» идут на четвертом месте с 44 очками. В целом ЦСКА этой весной показывает себя очень хорошо. Это единственная команда из топ-6, которая никому не проиграла весной – ничья с «Зенитом» (0:0) и четыре победы. Посмотрим, сохранит ли команда Марко Николича такой ход в будущих играх. «Бело-голубые» же спустились на пятое место в таблице и имеют в своем распоряжении 42 балла.