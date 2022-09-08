Гол Шипачева принес «Ак Барсу» победу над «Адмиралом» в овертайме

«Ак Барс» обыграл в овертайме (2:1) «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча завершилось вничью.

В середине первого периода «Ак Барс» вышел вперед. Галиев вывел на бросок Радулова, который отправил шайбу в ворота – 1:0.

Отметим, что в этом матче Олег Знарок развел по разным звеньям и спецбригадам большинства Шипачева и Радулова. Теперь Шипачев играет с Кагарлицким и Тарасовым, а Радулов с Семеновым и Галиевым.

В первом периоде «Адмирал» несколько раз играл в большинстве, но сравнять счет не сумел. После перерыва небольшим преимуществом владели гости, но долго не могли переиграть голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова.

Но за 41 секунду до конца периода, когда «Адмирал» играл в большинстве, шайба после броска форварда гостей попала в конек защитнику казанцев Хенкелю и юркнула в ворота – 1:1.

В третьем периоде команды голами не отметились. В овертайме победу «Ак Барсу» принес точный бросок Шипачева – 2:1.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 12 сентября в Казани против минского «Динамо». Начало игры в 19:00.

«Ак Барс» – «Адмирал» – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 Радулов (Галиев, Семёнов, 11:28)

1:1 Горшков (Берлёв, Шулак, 39:19, 5х4)

2:1 Шипачев