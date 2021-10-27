Гол форварда «Ак Барса» вошел в топ-10 лучших моментов недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила лучшие моменты восьмой игровой недели чемпионата. В топ-10 шайб под третьим номером вошел гол нападающего казанского «Ак Барса» Кирилла Петрова в ворота омского «Авангарда» 22 октября.

Форвард поразил цель броском из-под ноги. Казанцы тогда в итоге выиграли матч на льду «Татнефть Арены» со счетом 3:2.

Завтра «Ак Барс» в чемпионате КХЛ сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом». После 23 матчей в активе казанцев 32 очка и четвертое место в Восточной конференции.