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Ру Тат
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27 октября 2021  17:30
Cергей Гаврилов

Гол форварда «Ак Барса» вошел в топ-10 лучших моментов недели КХЛ

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Континентальная хоккейная лига представила лучшие моменты восьмой игровой недели чемпионата. В топ-10 шайб под третьим номером вошел гол нападающего казанского «Ак Барса» Кирилла Петрова в ворота омского «Авангарда» 22 октября.

Форвард поразил цель броском из-под ноги. Казанцы тогда в итоге выиграли матч на льду «Татнефть Арены» со счетом 3:2. 

Завтра «Ак Барс» в чемпионате КХЛ сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом». После 23 матчей в активе казанцев 32 очка и четвертое место в Восточной конференции.

#кхл #хк ак барс #хк авангард
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