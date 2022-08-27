Гол-фантом не спас «Ак Барс» от поражения в матче Кубка Танеко против «Нефтехимика»

Нижнекамский «Нефтехимик» победил в Казани «Ак Барс» со счетом 4:3 в матче предсезонного турнира Кубок Танеко. Дубль в составе гостей оформил Купцов.

По регламенту турнира победитель должен быть определен по проценту набранных очков, поскольку не все команды проведут одинаковое число игр. «Нефтехимик» на турнире сыграл два матча, в которых набрал 100 процентов очков. Нижнекамцы досрочно стали чемпионом турнира.

«Нефтехимик» в первом периоде открыл счет усилиями Купцова. Затем до третьего периода команды не могли забросить шайб в ворота друг друга.

Лишь на старте заключительного периода Тарасов сравнял счет. В этом эпизоде для фиксации гола судьи смотрели видеоповторы. В ходе ТВ-трансляции не один из повторов нее дал точного ответа, но судьи гол засчитали — 1:1.

«Нефтехимик» почти сразу ответил шайбой в исполнении Сидорова. А в середине периода индивидуальное соло Петрова завершилось второй шайбой в ворота Судницына. Но нижнекамцы все-таки вырвали победу благодаря дублю Купцову. Форвард гостей реализовал выход один на один с Биляловым.

Казанцы ушли от поражения в основное время на последней минуте матча. Станислав Галиев отдал пас на пустые ворота Кириллу Панюкову. В овертайме решающий гол забил «Нефтехимик».

Следующий матч на турнире казанцы проведут в понедельник против уфимского «Салавата Юлаева». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

«Ак Барс» – «Нефтехимик» – 3:4 (0:1, 0:0, 3:2, 0:1)

0:1 Купцов (Воробьёв, Бучек, 14:32)

1:1 Тарасов (Галимов, Янчевский, 42:09)

1:2 Сидоров (Попов, Паршин, 43:41, 5х4)

2:2 Петров (Галиев, Семёнов, 50:48)

2:3 Купцов (Назаров, Леонтьев, 53:43)

3:3 Панюков (Галиев, Воронков, 59:49, 4х5)

3:4 Овитю (Купцов, Вихарев, 62:15, ПВ)