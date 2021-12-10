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Спорт
10 декабря 2021  13:56
Арсений Каримов

Удар экс-полузащитника «Рубина» номинирован на гол недели в Лиге чемпионов

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Гол бывшего полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, ныне игрока «Зенита», в ворота лондонского «Челси» на последних минутах встречи претендует на звание лучшего на этой неделе в Лиге чемпионов. 

Помимо этого удара, номинированы голы Мейсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед»), Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Марко Асенсио («Реал Мадрид»). Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с командой из Лондона, благодаря чему завоевал путевку в Лигу Европы весной.

#фк рубин #фк зенит #лига чемпионов
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