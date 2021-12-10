Удар экс-полузащитника «Рубина» номинирован на гол недели в Лиге чемпионов

Гол бывшего полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, ныне игрока «Зенита», в ворота лондонского «Челси» на последних минутах встречи претендует на звание лучшего на этой неделе в Лиге чемпионов.

Помимо этого удара, номинированы голы Мейсона Гринвуда («Манчестер Юнайтед»), Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Марко Асенсио («Реал Мадрид»). Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с командой из Лондона, благодаря чему завоевал путевку в Лигу Европы весной.