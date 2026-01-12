Гол Дмитрия Воронкова обеспечил «Коламбусу» победу над «Ютой»

Фото: ak-bars.ru

Экс-нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков, ныне выступающий за «Коламбус», отличился заброшенной шайбой в матче с «Ютой» (3:2 ОТ).

Форвард забил гол в овертайме, реализовав большинство своей команды.

Отметим, что в матче «Коламбус» – «Юта» россияне набрали суммарно пять очков. Две передачи на свой счет записал Кирилл Марченко. Еще одну передачу оформил защитник «Коламбуса» Иван Проворов. Гол забил Дмитрий Воронков.

У «Юты» шайбой отметился защитник и уроженец Нижнекамска Михаил Сергачев.