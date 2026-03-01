Гол Барабанова, травма Билялова: матч с «Трактором» обличил проблемы «Ак Барса»

«Ак Барс» одержал победу с минимальным счетом над «Трактором» и третью в сезоне-2025/26. Оба оппонента наиболее предполагаемые соперники в предстоящем первом раунде Кубка Гагарина. В рамках встречи отличился Александр Барабанов и травмировался Тимур Билялов. Об этих и других главных событиях матча - в материале «ТИ-спорта».





«Ак Барс» одержал третью победу над «Трактором» в сезоне-2025/26 и не последнюю?

Сегодня челябинские и татарстанские болельщики имели возможность наблюдать за встречей формата плей-офф. Матч между «Ак Баром» и «Трактором» стал своего рода предполагаемой репетицией. Соперники с большой долей вероятности могут встретиться в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина: казанцы идут на третьем месте, а уральская команда – на шестом.

«Ак Барс» победил «Трактор» в третий раз за сезон и прервал серию из трех последних поражений. Единственной шайбой в этом матче отметился Александр Барабанов. Последний раззабивался особенно во второй части чемпионата КХЛ. Такие техничные игроки могут в ключевой момент решить исход встречи. В текущем сезоне Барабанов больше ассистировал, чем забивал сам. На его счету 27 результативных передач и 17 голов.

К слову, по окончании прошлой регулярки у Сани подавляющее преимущество было также на стороне ассистов (33 – результативные передачи и 25 – шайб). И сезон-2024/25 стал лучшим в исполнении Барабанова в КХЛ. Однако в том году никто и не задумывался о том, что форвард мало забивает или испытывает проблемы с реализацией. В этом сезоне невезения Барабанова не обсудил лишь ленивый. И даже сам 31-летний нападающий после одного из домашних матчей признался журналистам, что переживал на этот счет и анализировал в чем дело.

Судя по всему Саня Барабанов разобрался со своей психологией и вошел в колею. Заметно изменилось и поведение игрока на льду – больше уверенности и владения ситуацией. И слава Богу! Впереди плей-офф, а такие хоккеисты как Барабанов «Ак Барсу» необходимы. Правда одного Барабанова и Яшкина (Дмитрия – прим. «ТИ-Спорта») для команды топ-уровня – маловато. Исполнителей все же не хватает.

Кого «Ак Барсу» еще не хватает?

На протяжении целого сезона и не только нынешнего в татарстанской команде наиболее остро стоит вопрос с вратарской позицией. Одного Тимура Билялова, который и «швец, и жнец, и на дуде игрец» - мало. А теперь он еще и травму получил во встрече с «Трактором» и неизвестно когда восстановится. После матча наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин не смог дать точного ответа относительно серьезности травмы 30-летнего голкипера.

«Он получил повреждение. Будем смотреть, какая степень травмы. Подробной информации пока нет», - сказал Гатиятулин журналистам во время пресс-конференции. А учитывая высокую травматичность Билялова прогнозы могут быть не самые утешительные. Получается, что перед плей-офф «Ак Барс» рискует остаться с одним вратарем. В этом матче Тимура заменил Максим Арефьев. Он «засушил» игру и по праву получил тюбетейку после матча в победной раздевалке.

Надежность 22-летнего Арефьева в рамках регулярного чемпионата опасений не внушает, а вот что будет в другом более значимом турнире, в плей-офф – никто не знает. За Биляловым, к примеру, закрепилось мнение, что он ненадежно проявляет себя в розыгрышах Кубка. Худшая статистика у него именно в плей-офф.

Нужен ли «Ак Барсу» за те же деньги Тимур Билялов?

В свете последних событий менеджементу казанского клуба стоит в очередной раз всерьез задуматься о поиске кандидата на позицию голкипера. Перед Маратом Валиуллиным также стоит непростая задача определить, резонно ли продлевать контракт с Тимуром Биляловым, принимая во внимание все вышеперечисленные минусы одного из самых дорогостоящих голкиперов лиги.

Зарплата Тимура Билялова на данный момент составляет 55 млн. рублей в год (по данным «Спорт-экспресса»). К слову, в конце сезона у Билялова заканчивается соглашение с «Ак Барсом». И он выйдет на рынок в роли неограниченно свободного агента. 30-летний голкипер явно не собирается уменьшать свои аппетиты и в будущем сезоне претендует на зарплату как минимум кратную или больше.

Вопрос в другом - есть ли на данный момент в КХЛ такой клуб, который готов отстегивать Билялову кругленькую сумму кроме «Ак Барса»? Пару лет назад голкипером активно интересовался «Авангард» и еще несколько клубов КХЛ. Правда на тот момент статистика Билялова была на уровне, но за это время она никак изменилась в лучшую сторону, скорее даже регрессировала.

Наверняка и с микроклиматом в команде у голкипера не все гладко в последнее время. В ходе предыдущего гостевого матча против «Лады» Билялов был заменен. 30-летний голкипер психанул и вместо того, чтобы занять место на скамейке запасных – ушел в подтрибунное помещение. Принимая во внимание все последние события неизвестно, сможет ли Тимур Билялов продолжать диктовать свои условия руководству татарстанского клуба?