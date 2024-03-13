В Год семьи галерея «Хазинэ» представит выставку работ Хариса Якупова, его супруги и сына

С 16 марта в Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», можно будет посетить большую выставку «Харис Якупов. Личное». На ней будут экспонированы более сотни картин и самого академика Российской академии художеств, народного художника СССР, лауреата Сталинской премии третьей степени, Госпремии РСФСР имени Ильи Репина и региональной премии имени Габдуллы Тукая, и членов его семьи – супруги Рушании и сына Фарида.

«Выставка крупная, займет шесть залов второго этажа. Это будут картины и из собрания Музея ИЗО Татарстана, и из собрания семьи Хариса Якупова. Жена Рушания Мустафовна Якупова, как и ее супруг, имела звание народного художника Татарстана. Ее работ на выставке будет около десятка. Народным в Татарстане был признан и сын художника. Из его произведений посетители увидят, например, “Портрет отца”, “Материнское лето”, “Рәхим итегез” (здравствуйте – пер. с тат.), “Ахмат Абый и его деревня”, “Теплый ветер”, а также эскизы росписей детских садов по сказкам, сделанные совместно с Нинель Родионовой. Кстати, картина “Утро” на афише выставки – тоже его работа», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Х. Якупов «Золото Татарии», 1974 Фото: предоставлено ГМИИ РТ

На вернисаже с большой вероятностью будет присутствовать жена Фарида Харисовича Мария Якупова. Харис Якупов, подчеркивают исследователи его творчества и искусствоведы, оставил свой след не только в графике и живописи, но и оказал большое влияние на множество художников – не только на членов своей семьи.

В 2019 году отмечалось сто лет со дня рождения Хариса Якупова. Будучи призван на Великую Отечественную войну, он делал зарисовки в альбоме с мест службы – после, в мирное время, они стали ценным материалом для его больших живописных полотен. Получив художественное образование, Харис Якупов сам стал преподавать – в Казанском художественном училище. За полотно «Подписание декрета об основании ТАССР», написанную им вместе с другом детства, почти приемным братом Лотфуллой Фаттаховым, жившим в семье Якупова с детства, художники получили Сталинскую премию. Харис Якупов стал председателем правления Союза художников ТАССР и затем переизбирался им еще четверть века.

Х. Якупов, триптих «Тукай», 1985 – 2003. Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Галерея «Хазинэ», где 16 марта начнет работу выставка «Харис Якупов. Личное», была открыта при жизни художника в 2005 году на основе постоянной экспозиции именно Хариса Якупова – как площадка для демонстрации его работ. В августе минувшего года здесь, напомним, проходила выставка «Мастерская мастера. Харис Якупов и ученики», приуроченная к Году педагога и наставника.