Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в Менделеевске праздничным концертом
Во Дворце культуры имени С. Гассара состоялся гала-концерт Vl Межрегионального конкурса русской песни имени Елены Дунаевой. Его посвятили годовщине присоединения Крыма к России.
Ведущие со сцены напомнили, что 18 марта исполнилось ровно девять лет, как Крым и Севастополь вернулись в состав России. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля в торжественной обстановке был подписан соответствующий документ.
Пришедшие на вечер жители Менделеевского района окунулись в праздничную атмосферу. В концерте приняли участие солисты и ансамбли из десяти районов республики, своё мастерство показали более 200 артистов.
«В вокальном искусстве много направлений, — сказала директор Дворца Лэйсан Латыпова. — Но русские песни имеют особый статус — в них душа народа, любовь к Родине».
Участникам вручены дипломы лауреатов. Малого Гран-при удостоена автор-исполнитель из Менделеевска Галина Богданова. Гран-при конкурса получил ансамбль «Кружево» из Альметьевска.
«Нашему коллективу 35 лет, — поделился руководитель Александр Еремин. — Побывали в вашем замечательном городе, выступили на прекрасной сцене, безмерно рады высокой награде».
Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»