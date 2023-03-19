Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в Менделеевске праздничным концертом

Во Дворце культуры имени С. Гассара состоялся гала-концерт Vl Межрегионального конкурса русской песни имени Елены Дунаевой. Его посвятили годовщине присоединения Крыма к России.

Ведущие со сцены напомнили, что 18 марта исполнилось ровно девять лет, как Крым и Севастополь вернулись в состав России. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля в торжественной обстановке был подписан соответствующий документ.

Пришедшие на вечер жители Менделеевского района окунулись в праздничную атмосферу. В концерте приняли участие солисты и ансамбли из десяти районов республики, своё мастерство показали более 200 артистов.

«В вокальном искусстве много направлений, — сказала директор Дворца Лэйсан Латыпова. — Но русские песни имеют особый статус — в них душа народа, любовь к Родине».

Участникам вручены дипломы лауреатов. Малого Гран-при удостоена автор-исполнитель из Менделеевска Галина Богданова. Гран-при конкурса получил ансамбль «Кружево» из Альметьевска.

«Нашему коллективу 35 лет, — поделился руководитель Александр Еремин. — Побывали в вашем замечательном городе, выступили на прекрасной сцене, безмерно рады высокой награде».