Годовой план по строительству жилья в Татарстане выполнили на 80%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Годовой план по строительству жилья в Татарстане выполнен на 80%. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ, его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Совещание, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов в формате видеоконференции со всеми муниципальными районами, также посетил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Застройщиками в регионе сдано 2 млн 599 тысяч квадратных метров жилья. При этом коммерческие застройщики выполнили 33% от запланированного объема, а общая площадь 70 готовых жилых домов превышает 558 тысяч квадратных метров.

Программа социальной ипотеки выполнена на 61%. Из 35 запланированных к сдаче домов готовы 11, общей площадью 99 тысяч квадратных метров. В сегменте индивидуального жилья сдано домов общей площадью 1 млн 941 тысяча квадратных метров.

Для снижения производственного травматизма в регионе проводятся контрольно-надзорные мероприятия, осуществляемые как отраслевыми ведомствами, так и саморегулируемыми организациями. С начала года проведено 1 621 проверка, по итогам которых к нарушителям применены дисциплинарные меры 656 раз.

Инспекция Госстройнадзора провела 990 проверок, вынеся 320 постановлений об административной ответственности. Главное инвестиционно-строительное управление осуществило 1 854 проверки, выявив 4 082 нарушения требований, из которых 3 893 устранены.

Министр Марат Айзатуллин рассказал о реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Для детей-сирот заключены три государственных контракта на 204 жилых помещения. Государственный комитет РТ по закупкам 29 июля объявил аукцион на приобретение 149 помещений в рамках четвертого государственного контракта.

В категории молодых семей субсидии получили 46 человек, всего в этом году новое жилье будет предоставлено 69 представителям этой категории, при этом 23 находятся на этапе подбора квартир. Среди многодетных семей, имеющих пять и более детей, из 27 выданных сертификатов реализованы 5 на общую площадь 476 квадратных метров, а для остальных подбираются жилые помещения.

Категория вынужденных переселенцев, чернобыльцев и переселенцев с Крайнего Севера является самой малочисленной – жилье не подобрано только одному из трех получателей.

В рамках государственных и республиканских программ строительства социально-культурных объектов реализуются две программы по поддержке жилищного строительства. Одна из них – новая республиканская программа «Обустройство земельных участков для многодетных семей». По сетям водоснабжения ведутся конкурсные процедуры, а госконтракты планируется заключить до конца августа.

Госконтракты по дорогам уже заключены, и подрядчики приступили к работе – выполнение составляет 27%. Работы по двум объектам строительства сетей водоснабжения находятся на уровне 5%. Выполнение программы «Комплексное развитие сельских территорий» по трём объектам составляет 76%.

В сфере образования ведется строительство 13 объектов, из них восемь – общеобразовательные учреждения. Выполнение строительно-монтажных работ по школам достигло 78%, за отчетный период завершен объект в Казани. Работы по пяти детским садам выполнены на 51%.

В здравоохранении строится 53 объекта. Строительно-монтажные работы по 47 фельдшерско-акушерским пунктам достигли 90%, включая 12 сданных за последние две недели объектов. Готовность шести других объектов здравоохранения составляет 74%.

В сфере молодежной политики строится 11 объектов, готовность трех молодежных центров – 81%. За отчетный период сдан объект в Зеленодольском районе. По программе строительства восьми детских оздоровительных лагерей выполнено 46% от плана.

В списке спортивных объектов – 23 сооружения, крупнейшим из которых является центр развития футбола с готовностью 45%. На строительстве четырех футбольных манежей подрядчики выполнили 93% строительно-монтажных работ, два объекта в Арском и Менделеевском районах сданы в последние две недели.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» ведется строительство четырех культурных объектов. На строительстве двух многофункциональных центров и реконструкции районного дома культуры выполнение достигло 45%.

На текущей неделе подрядчики завершили строительство дома заботы в рамках национального проекта «Семья». Продолжается рекультивация иловых полей в Казани в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» – готовность объекта составляет 92%.

В трех республиканских программах задействовано 25 объектов: выполнение работ на строительстве 16 исполкомов составляет 94%, 11 объектов уже завершены. На строительстве 7 пунктов комплексного обслуживания населения выполнено 90% работ. Строительство двух зданий пожарных депо выполнено на 71%.

Благоустройство общественных пространств развивается хорошими темпами. В республиканскую и федеральные программы включены 61 объект, из которых 44 находятся в работе. Выполнение мероприятий достигло 67%.

Модернизация инженерных сетей ведется в рамках федеральных и республиканских программ, все контракты по модернизации заключены. Выполнение программы обеспечения населения питьевой водой составляет 83%, подрядчики завершили половину из 88 объектов, включая четыре, сданных за отчетный период.

Общее выполнение по модернизации очистных сооружений и капитальному ремонту канализационных сетей составляет 54%. По четырем объектам госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» выполнено 75%.

Модернизация коммунальной инфраструктуры, предусмотренная федеральными и республиканскими программами, выполнена на 67%. Всего в этом году задействовано 136 программных объектов, из которых 113 находятся в работе.

По подготовке к отопительному периоду, согласно данным муниципалитетов, готовность объектов в республике составляет 72%, при этом паспорта готовности оформлены на 30% жилого фонда. Готовность котельных составляет 77%, в работе остаются 712 объектов в 35 муниципальных образованиях, работы завершены в 9 районах.

В сфере образования подготовлено 2 649 объектов (75%), в работе осталось 520 объектов в 37 районах. В здравоохранении готовность составляет 88%, в работе – 220 объектов в 34 районах. По объектам культуры в работе остаются 274 объекта в 37 районах.

Общая готовность объектов отрасли составляет 85%. По объектам соцзащиты подготовлены 132 объекта (79%), не завершены работы в 27 районах. В сфере спорта подготовлены 218 объектов (76%), в работе – 26 районов. В молодежной политике завершены 88 объектов (67%), 44 остаются в работе в 16 районах.