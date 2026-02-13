Годовое падение, но позитивный прогноз: что происходит с акциями предприятий Татарстана
Базовый пакет акций компаний из РТ за год подешевел до 7,7 тыс. рублей
Базовый инвестиционный пакет, сформированный из акций шести компаний из Татарстана, чьи бумаги обращаются на Мосбирже, за год показал снижение – оно затронуло всех эмитентов. При этом эксперты дают позитивный прогноз на текущий год. Что повлияло на динамику акций в 2025 году и чего ждать рынку в перспективе – в материале «Татар-информа».
Цена пакета «Патриота Татарстана» за год упала на 18%
На Московской бирже торгуются акции сразу шести компаний из Татарстана. Кроме крупнейшей нефтяной компании республики – «Татнефти», для покупки доступны бумаги двух гигантов нефтехимии, входящих в СИБУР, – «Казаньоргсинтеза» (КОС) и «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ). А также КАМАЗа, «Таттелекома» и «Нижнекамскшины».
Отметим, что у «Татнефти», «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» можно купить как обыкновенные, так и привилегированные акции (у других эмитентов из Татарстана бумаги только одного типа). При этом лоты, которые продаются через брокеров, имеют разные объемы. Так, только у «Татнефти» акции продаются поштучно, а вот у «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», а также КАМАЗа лоты состоят из 10 бумаг. У «Нижнекамскшины» – из ста акций, а у республиканского оператора связи – из тысячи.
Исходя из данных на 1 февраля 2026 года, ситуация сложилась следующая (в сравнении с цифрами на 1 февраля 2025-го):
- Обычные акции «Татнефти» потеряли около 15% своей стоимости, упав с отметки в 683 рубля до 578 рублей, а привилегированные – 18%, с 666 до 548 рублей.
- «Нижнекамскнефтехим» зафиксировал снижение котировок почти на 21%, достигнув цены в 80 рублей против прежних 101 рубля для обычных акций, и на 25% (с 80 до 60 рублей) для привилегированных.
- «Казаньоргсинтез» потерял порядка 22% стоимости обычных акций (цена снизилась с 88 до 69 рублей) и 20% – привилегированных (с 21,8 до 17,5 рубля).
- Акции КАМАЗа также значительно подешевели – с 124 до 87 рублей, что составляет потерю примерно 30%.
- Стоимость акций «Таттелекома» сократилась на четверть, опустившись с 0,8 до 0,6 рубля.
- «Нижнекамскшина» показала менее выраженное снижение на уровне 13% – с 48 до 42 рублей.
Таким образом, базовая суммарная стоимость инвестпакета «патриота» Татарстана на 1 февраля 2026 года составила 7,7 тыс. рублей, что на 18% меньше, чем на ту же дату в 2025 году, когда она равнялась 9,4 тыс. рублей.
«Российский рынок акций медленно, но верно пошел вверх»
Несмотря на общее падение за год, в конце прошлого месяца российский рынок акций медленно, но верно пошел вверх. По словам автора телеграм-канала «Инвестируй или проиграешь» Юрия Козлова, главный драйвер последних дней – новости с дипломатических полей.
Встречи США и России в Давосе, а также слухи о прогрессе в мирных переговорах по Украине действуют на рынок как «мощный инъекционный заряд адреналина». «Соответственно, инвесторы заранее начинают закладывать в цены сценарий «деэскалации», который всегда сопровождается бурным ростом российских активов», – считает Козлов.
Другой драйвер – котировки цен на нефть марки Brent начали рост, вплотную подобравшись к уровню $70 за баррель, на фоне очередного витка напряженности на Ближнем Востоке. По мнению Козлова, этот фактор акции российских нефтедобывающих компаний игнорировать тоже не могут.
«И котировки «Роснефти», «Татнефти», «Газпромнефти» и префов «Сургута» («Сургутнефтегаз», – прим. Т-и), которые продолжают закладывать ослабление рубля в текущем 2026 году, тоже осторожно ползут вверх», – отметил эксперт.
Прогнозы искусственного интеллекта
В то же время сервис на базе искусственного интеллекта «Финам AI-скринер» прогнозирует снижение стоимости акций «Татнефти» как в ближайшее время, так и на длинной дистанции. Причем это касается и обычных, и привилегированных акций компании.
Этот же сервис дал прогноз и по остальным компаниям из Татарстана, за исключением «Нижнекамскшины». Так, обычные акции «Казаньоргсинтеза», несмотря на падение за год, в ближайшее время могут вырасти на 7,4%. У второго республиканского гиганта нефтехимии – «Нижнекамскнефтехима» также прогнозируется рост стоимости обыкновенных акций, однако он ожидается только в ближайшие три месяца, после чего они могут начать дешеветь.
Самый позитивный прогноз сервис дал региональному оператору связи «Таттелеком»: в ближайшее время у акций компании будет медленный рост, который через три месяца сменится бурным повышением стоимости.
А вот по КАМАЗу сервис дает неутешительные прогнозы постепенного снижения стоимости акций как в ближайшее время, так и спустя несколько месяцев.
«Дела у КАМАЗа идут не очень»
По мнению независимого аналитика портала Finam.ru Павла Шумилова, «у автогиганта дела в настоящий момент должны идти не лучшим образом».
«Я думаю, что мы видим классический Pump and Dump (накачка и сброс). Но где именно закончится накачка – об этом никто не знает. Например, вырастет еще на 15%, а после вернется примерно к текущим цифрам. Фундаментальных причин для роста я не вижу», – заявил Шумилов на портале.
Его слова подтверждают и последние данные Минпромторга России. Так, по итогу января продажи грузовых автомобилей в стране составили чуть более 3,2 тыс., что на 39% меньше, чем годом ранее. Отметим, что сегмент грузовых автомобилей показал наибольшее падение на рынке автотранспорта России.
Отметим, что чистый убыток КАМАЗа по РСБУ за 2025 год вырос в 11 раз, до 37 млрд рублей.
«Основное движение рынок отложит до заседания Банка России»
В целом же ключевыми темами для российского рынка остаются заседание Банка России по ключевой ставке, которое пройдет уже сегодня, а также новости геополитики, неотъемлемой частью которых являются санкции.
«Основное движение рынок, вероятно, отложит до публикации инфляции в среду и заседания Банка России, которое определит направление на ближайшие недели», – заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.