Годовое падение, но позитивный прогноз: что происходит с акциями предприятий Татарстана

Базовый инвестиционный пакет, сформированный из акций шести компаний из Татарстана, чьи бумаги обращаются на Мосбирже, за год показал снижение – оно затронуло всех эмитентов. При этом эксперты дают позитивный прогноз на текущий год. Что повлияло на динамику акций в 2025 году и чего ждать рынку в перспективе – в материале «Татар-информа».





Базовая суммарная стоимость инвестпакета «патриота» Татарстана на 1 февраля 2026 года составила 7,7 тыс. рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Цена пакета «Патриота Татарстана» за год упала на 18%

На Московской бирже торгуются акции сразу шести компаний из Татарстана. Кроме крупнейшей нефтяной компании республики – «Татнефти», для покупки доступны бумаги двух гигантов нефтехимии, входящих в СИБУР, – «Казаньоргсинтеза» (КОС) и «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ). А также КАМАЗа, «Таттелекома» и «Нижнекамскшины».

Отметим, что у «Татнефти», «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» можно купить как обыкновенные, так и привилегированные акции (у других эмитентов из Татарстана бумаги только одного типа). При этом лоты, которые продаются через брокеров, имеют разные объемы. Так, только у «Татнефти» акции продаются поштучно, а вот у «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», а также КАМАЗа лоты состоят из 10 бумаг. У «Нижнекамскшины» – из ста акций, а у республиканского оператора связи – из тысячи.

Исходя из данных на 1 февраля 2026 года, ситуация сложилась следующая (в сравнении с цифрами на 1 февраля 2025-го):

Обычные акции «Татнефти» потеряли около 15% своей стоимости, упав с отметки в 683 рубля до 578 рублей, а привилегированные – 18%, с 666 до 548 рублей.

«Нижнекамскнефтехим» зафиксировал снижение котировок почти на 21%, достигнув цены в 80 рублей против прежних 101 рубля для обычных акций, и на 25% (с 80 до 60 рублей) для привилегированных.

«Казаньоргсинтез» потерял порядка 22% стоимости обычных акций (цена снизилась с 88 до 69 рублей) и 20% – привилегированных (с 21,8 до 17,5 рубля).

Акции КАМАЗа также значительно подешевели – с 124 до 87 рублей, что составляет потерю примерно 30%.

Стоимость акций «Таттелекома» сократилась на четверть, опустившись с 0,8 до 0,6 рубля.

«Нижнекамскшина» показала менее выраженное снижение на уровне 13% – с 48 до 42 рублей.

Таким образом, базовая суммарная стоимость инвестпакета «патриота» Татарстана на 1 февраля 2026 года составила 7,7 тыс. рублей, что на 18% меньше, чем на ту же дату в 2025 году, когда она равнялась 9,4 тыс. рублей.

На Московской бирже торгуются акции сразу шести компаний из Татарстана Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

«Российский рынок акций медленно, но верно пошел вверх»

Несмотря на общее падение за год, в конце прошлого месяца российский рынок акций медленно, но верно пошел вверх. По словам автора телеграм-канала «Инвестируй или проиграешь» Юрия Козлова, главный драйвер последних дней – новости с дипломатических полей.

Встречи США и России в Давосе, а также слухи о прогрессе в мирных переговорах по Украине действуют на рынок как «мощный инъекционный заряд адреналина». «Соответственно, инвесторы заранее начинают закладывать в цены сценарий «деэскалации», который всегда сопровождается бурным ростом российских активов», – считает Козлов.

Другой драйвер – котировки цен на нефть марки Brent начали рост, вплотную подобравшись к уровню $70 за баррель, на фоне очередного витка напряженности на Ближнем Востоке. По мнению Козлова, этот фактор акции российских нефтедобывающих компаний игнорировать тоже не могут.

«И котировки «Роснефти», «Татнефти», «Газпромнефти» и префов «Сургута» («Сургутнефтегаз», – прим. Т-и), которые продолжают закладывать ослабление рубля в текущем 2026 году, тоже осторожно ползут вверх», – отметил эксперт.

Сервис на базе искусственного интеллекта «Финам AI-скринер» прогнозирует снижение стоимости акций «Татнефти» как в ближайшее время, так и на длинной дистанции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прогнозы искусственного интеллекта

В то же время сервис на базе искусственного интеллекта «Финам AI-скринер» прогнозирует снижение стоимости акций «Татнефти» как в ближайшее время, так и на длинной дистанции. Причем это касается и обычных, и привилегированных акций компании.

Этот же сервис дал прогноз и по остальным компаниям из Татарстана, за исключением «Нижнекамскшины». Так, обычные акции «Казаньоргсинтеза», несмотря на падение за год, в ближайшее время могут вырасти на 7,4%. У второго республиканского гиганта нефтехимии – «Нижнекамскнефтехима» также прогнозируется рост стоимости обыкновенных акций, однако он ожидается только в ближайшие три месяца, после чего они могут начать дешеветь.

Самый позитивный прогноз сервис дал региональному оператору связи «Таттелеком»: в ближайшее время у акций компании будет медленный рост, который через три месяца сменится бурным повышением стоимости Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Самый позитивный прогноз сервис дал региональному оператору связи «Таттелеком»: в ближайшее время у акций компании будет медленный рост, который через три месяца сменится бурным повышением стоимости.

А вот по КАМАЗу сервис дает неутешительные прогнозы постепенного снижения стоимости акций как в ближайшее время, так и спустя несколько месяцев.

«Дела у КАМАЗа идут не очень»

По мнению независимого аналитика портала Finam.ru Павла Шумилова, «у автогиганта дела в настоящий момент должны идти не лучшим образом».

«Я думаю, что мы видим классический Pump and Dump (накачка и сброс). Но где именно закончится накачка – об этом никто не знает. Например, вырастет еще на 15%, а после вернется примерно к текущим цифрам. Фундаментальных причин для роста я не вижу», – заявил Шумилов на портале.

Чистый убыток КАМАЗа по РСБУ за 2025 год вырос в 11 раз – до 37 млрд рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Его слова подтверждают и последние данные Минпромторга России. Так, по итогу января продажи грузовых автомобилей в стране составили чуть более 3,2 тыс., что на 39% меньше, чем годом ранее. Отметим, что сегмент грузовых автомобилей показал наибольшее падение на рынке автотранспорта России.

Отметим, что чистый убыток КАМАЗа по РСБУ за 2025 год вырос в 11 раз, до 37 млрд рублей.

«Основное движение рынок отложит до заседания Банка России»

В целом же ключевыми темами для российского рынка остаются заседание Банка России по ключевой ставке, которое пройдет уже сегодня, а также новости геополитики, неотъемлемой частью которых являются санкции.

«Основное движение рынок, вероятно, отложит до публикации инфляции в среду и заседания Банка России, которое определит направление на ближайшие недели», – заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.