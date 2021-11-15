Годовая инфляция в Татарстане в октябре превысила 8%

Годовая инфляция в октябре в Татарстане составила 8,2% после 7,7% в сентябре, следует из данных Росстата.

Цены на продовольственные товары выросли на 10,9% год к году (в сентябре рост был на 9,2%). Наиболее заметно подорожали яйца – на 32,7%, овощи – 21,6%, мясные продукты – 16,5%, масло и жиры, а также сахар – на 11,7%.

Непродовольственная инфляция продолжила замедляться и составила в октябре 8,72% после 8,9% в сентябре. Больше всего за год цены выросли на табачные изделия – на 19,6%, легковые автомобили – 12,6%, мебель – на 11,8%. Цены на строительные материалы продолжают замедляться третий месяц подряд после пикового значения 51,3% в июле, в октябре цены на них выросли по сравнению с тем же месяцем 2020 года на 34,2%.

Инфляция в сфере услуг осталась практически на уровне сентября – 4%. В этом сегменте существенно подорожали услуги организаций культуры – на 8,5% по сравнению с октябрем 2020 года.

Снизились в октябре цены на услуги связи – на 2,1%, средства связи – на 0,4%, меха и меховые изделия – на 1,7%.

Услуги в сфере зарубежного туризма в октябре были дороже на 0,6% год к году, в то время как в сентябре они были на 0,9% дешевле, чем годом ранее.

Годовая инфляция в октябре 2021 в целом по России возросла до 8,13%, что в значительной мере было связано с повышением продовольственной инфляции, сообщила пресс-служба Центрального банка РФ.

«В частности, из-за снижения урожая ускорилось до высоких значений подорожание грунтовых овощей. Увеличились также годовые темпы роста цен на продукты питания животного происхождения (мясную, молочную продукцию), что отражало давление со стороны издержек, в том числе из-за произошедшего ранее роста цен на мировых рынках. Повышение цен на продовольствие может заметно сказаться на инфляционных ожиданиях населения», - говорится в сообщении Банка России.

ЦБ ожидает инфляцию по итогам 2021 года в интервале 7,4–7,9%. С учетом проводимой Банком России денежно-кредитной политики по итогам 2022 года инфляция составит 4,0–4,5%.