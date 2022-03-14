Годовая инфляция в Татарстане в феврале составила 9,1%

Годовая инфляция в феврале 2022 года в Татарстане составила 9,1%, сообщила пресс-служба Татарстанстата.

В январе 2022 года рост цен на товары и услуги год к году составлял 8,9%. Таким образом, инфляция в феврале незначительно ускорилась.

Продовольственная инфляция составила в феврале 11,7%, непродовольственная – 9,1%. Цены на услуги выросли на 5,6% год к году.

По данным Банка России, в целом по стране годовая инфляция в феврале составила 9,2%.