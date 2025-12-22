Годовая инфляция в Татарстане снизилась до 7,49% в ноябре

Годовая инфляция в Татарстане существенно снизилась и в ноябре составила 7,49%, однако это выше, чем в среднем по России (6,64%) и в Приволжском федеральном округе (7,42%). Об этом сообщает Национальный банк по Республике Татарстан.

Цены в республике в ноябре 2025 года выросли на 0,42% по сравнению с октябрем.

За месяц больше всего подорожали продукты питания. Услуги также стали дороже, но менее заметно. При этом цены на непродовольственные товары снизились. В целом за год рост цен на продовольствие и услуги опередил инфляцию, а непродовольственные товары подорожали значительно меньше.

С учетом сезонных колебаний рост цен в Татарстане в ноябре оказался ниже октябрьского. Это объясняется, в частности, увеличением производства некоторых видов топлива.

В целом по России годовая инфляция в ноябре также снизилась – до 6,64% с 7,71% в октябре. Рост цен за месяц в пересчете на год составил 2,2% с исключением сезонности.

По оценке Банка России, снижение инфляции и умеренная ценовая динамика позволили снизить ключевую ставку в декабре. В дальнейшем регулятор будет поддерживать высокие процентные ставки, чтобы продолжить замедление роста цен. По прогнозу, в 2026 году инфляция в стране опустится до 4-5% и затем стабилизируется на уровне около 4%.