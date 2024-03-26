Годовая инфляция в Татарстане по итогам февраля составила 7,42%

Годовая инфляция в Татарстане по итогам февраля 2024 года составила 7,42%. Это ниже чем в Приволжском федеральном округе (7,54%) и в целом по России (7,69%), следует из данных Центрального банка.

Согласно статистике, цены на продовольственные товары в Татарстане в феврале выросли на 8,23% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года. Причина такой динамики – рост предложения некоторых продуктов.

«В начале этого года расширились импортные поставки и увеличилось предложение бананов и апельсинов. Поэтому в феврале эти фрукты в годовом выражении дорожали медленнее, чем в январе. Рост производства тепличных овощей в стране повысил их предложение. В результате в феврале в годовом выражении цены на помидоры и огурцы в республике выросли меньше, чем в январе», – говорится в сообщении регулятора.

Цены на непродовольственные товары в республике за последний зимний месяц выросли на 5,25% в годовом выражении. Причем этот показатель оказался ниже, чем в январе (5,35%). Как объяснили в ЦБ, рост цен замедлился из-за снижения спроса на некоторые товары.

Цены в сфере услуг «подскочили» на 9,59%. Причина такой высокой динамики – разовый фактор, связанный с особенностями ценообразования проезда в плацкартных вагонах.

«В отличие от ситуации годом ранее в феврале текущего года стоимость проезда в плацкартных вагонах была зарегистрирована с учетом повышенного сезонного коэффициента. Как следствие, билеты в плацкартные вагоны подорожали в годовом выражении после снижения цен на них в январе», – говорится в сообщении регулятора.