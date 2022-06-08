Годовая инфляция в России в период с 28 мая по 3 июня замедлилась до 17,02%

За период с 28 мая по 3 июня инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,02% (неделей ранее было 17,35). Об этом сказано в обзоре Минэкономразвития страны «О текущей ценовой ситуации».

«В июне тенденция сохранилась — за неделю c 28 мая по 3 июня 2022 года зафиксирована околонулевая ценовая динамика (-0,01% после 0,00% неделей ранее)», — цитирует ведомство ТАСС.

В мае инфляция продолжила замедляться, в помесячном выражении составив 0,12% месяц к месяцу (в апреле было 1,56%), годовая инфляция впервые с декабря 2021-го замедлилась до 17,1% против 17,83% по итогам апреля.

Отмечается, что на замедление показателя, кроме сезонных факторов, продолжило оказывать влияние укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности.

Ранее на совещании по вопросам экономики Президент России Владимир Путин заявил, что со второй половины мая в стране остановился рост цен.