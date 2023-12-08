Годовая инфляция в России в ноябре ускорилась до 7,48%, что на 0,79% больше октябрьских показателей. Такой статистикой делится Росстат.

В сравнении с октябрем 2023 года показатель в ноябре вырос на 1,11%.

Также в Росстате подсчитали, как изменились потребительские цены с начала года. С декабря 2022-го они изменились на 6,64%, в том числе на продовольственные товары — на 6,57%, непродовольственные — 5,52%, Услуги подорожали заметнее остальных категорий — на 8,22%.

Как отмечают аналитики, рост потребительских цен на 1,2% и выше отмечен в 25 регионах страны.