Годовая инфляция в России с 23 июля по 1 августа составила 15,3%

В России инфляция в годовом выражении в период с 23 июля по 1 августа не изменилась к предыдущему отчетному времени. Показатель составил 15,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

«На неделе с 23 июля по 1 августа 2022 года (10 дней) снижение цен продолжилось и составило 0,14%, — говорится в обзоре министерства. — В годовом выражении темпы роста цен не изменились — 15,3%».

Отмечается, что суточное снижение цен в среднем ускорилось до 0,014% после −0,012% за предыдущий отчетный период.

На Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая политика России нацелена на достижение уровня инфляции в 4%. Глава государства отметил, что удалось добиться снижения инфляционного всплеска в стране, вызванного санкциями.