Годовая инфляция в России на 12 января составила 6,27%

На 12 января 2026 года годовая инфляция в России составила 6,27%. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

За первые двенадцать дней января потребительские цены выросли на 1,26% н/н, что связано с повышением с 1 января ставки НДС с 20% до 22%.

В сегменте продовольственных товаров цены увеличились на 1,4% н/н. На плодоовощную продукцию рост составил 7,88%, на остальные продукты питания – 0,92%. При этом снизились цены на сахар (-0,3% н/н), на сливочное масло они остались без изменений, молочная продукция подорожала на 0,2%, подсолнечное масло – на 0,3%.

В секторе непродовольственных товаров рост цен составил 0,74% н/н. Подешевели электро- и бытовые приборы (-0,1%) и одежда (-0,3%), а легковые автомобили подорожали на 1,4%, строительные материалы – на 0,1%. Цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 1,2% и 1,3% н/н соответственно. В секторе услуг рост цен составил 1,81% н/н.