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Годовалый ребенок выпал из окна 3 этажа в Лениногорске
В Лениногорске годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа. По информации издания «Лениногорские вести», малышу 1 год и 4 месяца.
Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не обнаружила повреждений внутренних органов. Однако у ребенка диагностировано сотрясение мозга и серьезные травмы лица, включая перелом подбородка. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.
Предполагается, что ребенок самостоятельно забрался на подоконник по батарее отопления, напоминающей лестницу, и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.
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