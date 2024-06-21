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Происшествия 21 июня 2024 12:20

Годовалый ребенок выпал из окна 3 этажа в Лениногорске

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В Лениногорске годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа. По информации издания «Лениногорские вести», малышу 1 год и 4 месяца.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не обнаружила повреждений внутренних органов. Однако у ребенка диагностировано сотрясение мозга и серьезные травмы лица, включая перелом подбородка. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

Предполагается, что ребенок самостоятельно забрался на подоконник по батарее отопления, напоминающей лестницу, и оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

#Лениногорск
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