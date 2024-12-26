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«Займет особое место в памяти»: Кондратьев подвел итоги года для ЦИК РТ
2024 год стал временем серьезных испытаний для избирательной системы Татарстана и России. Об этом заявил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев на итоговом заседании ЦИК РТ.
«Этот год в моей памяти займет особое место. Время серьезных испытаний и для каждого в отдельности, и для всей страны. Две большие избирательные кампании: выборы Президента России и выборы парламента республики. Две огромные кампании, которые впервые прошли в условиях мощнейших геополитических вызовов», – сказал он.
Председатель татарстанского ЦИК отметил, что ситуация в информационном поле регулярно усложняется, проводится все больше атак на общественные институты России. «Чем дальше продвигаются наши герои, чем больше позиций мы отвоевываем во время боевых действий в ходе СВО, тем сложнее становится», – убежден Кондратьев.
Во время выборов Татарстан вновь доказал свое положение опорного региона страны. По его словам, отмечены очень высокие показатели консолидации общества и поддержки Президента России Владимира Путина.
Кондратьев заявил, что статистические показатели говорят сами за себя. Так, доверие граждан к институту выборов в 2024 году достигло 83%. При этом в 2012 году этот показатель составлял 44%, а в 2018 – 60%.
«Это очень важный показатель, который коррелируется с данными, которые приводят социологические исследования наших недругов. То есть мы видим, что цифры подтверждаются не только привычными нам социологическими исследованиями», – подчеркнул председатель ЦИК РТ.
В завершение приветственной речи Кондратьев поблагодарил всех, кто так или иначе принимал участие в проведении избирательных кампаний 2024 года, и вручил федеральные и республиканские награды отличившимся сотрудникам избирательной комиссии.
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