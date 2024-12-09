«Год вкладчика в рознице»: пассивы ВТБ в Татарстане с начала года выросли на 30%

Чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев 2024 года составила 375 млрд рублей. По предварительному прогнозу за год она составит 550 млрд рублей, что превысит показатель, заложенный в стратегии развития.

Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Казани начальник Управления по работе с инвесторами Банка ВТБ (ПАО) — вице-президент Леонид Вакеев.

«Этот и прошлый годы для нас успешные с точки зрения роста клиентской базы и прибыли. Конечно, 2022 год был тяжелым. Рост прибыли в 2023-2024 годы носит восстановительный характер. Значительная часть прибыли в 2024 году – более 100 млрд рублей – результат работы с заблокированными активами, в каком-то смысле «откручивание» убытков 2022 года», - пояснил он.

Вакеев напомнил, что около полутора лет назад Центробанк начал цикл повышения ключевой ставки. С тех пор ставка выросла практически в три раза и, по прогнозам аналитиков, может расти и дальше. Период высоких ставок будет длительным, а их снижение - плавным. Конечно, это сказывается на работе кредитного учреждения. И, в частности, на выдаче займов.

«Рост кредитного портфеля в этом году замедляется, и такая тенденция продолжится в следующем году. Это результат осознанной политики Центробанка. В третьем квартале у розничного портфеля низкие показатели роста. Ипотека остановилась, по потребительским кредитам отмечается слабый рост», - добавил Вакеев.

Однако по корпоративным кредитам, несмотря на высокие ставки, высокий уровень спроса сохраняется все последние месяцы. Корпоративный портфель за 9 месяцев этого года вырос на 14%. В тоже время высокие процентные ставки создают благоприятную среду для депозитов.

«Этот год в рознице был годом вкладчика, и такая тенденция сохранится в 2025 году. Мы действительно видим большой прирост средств на счетах клиентов. Задача банка – чтобы в будущем те вкладчики, которые привлекаются высоким уровнем ставок, остались нашими клиентами. Это наша стратегическая задача», - подчеркнул Леонид Вакеев.

Новая стратегия развития банка была принята год назад. Ее основные параметры заключаются в выходе на новый уровень по прибыльности и в достижении возврата на капитал около 20% за три года (2024-2026 годы).

«2025 год будет непростым из-за ключевых ставок, но мы по-прежнему будем добиваться целей стратегии», - отметил Вакеев.

В основе трехлетней стратегии развития банка заложены такие приоритеты, как масштабирование розницы, активное усиление позиций в регионах, бесшовное обслуживание клиентов между бизнес-блоками, изменение структуры фондирования, усиление рыночных позиций в международных расчетах, достижение технологического суверенитета и передовые решения на основе искусственного интеллекта.

Банк ставит перед собой амбициозную задачу по привлечению до 35 млн активных клиентов к концу 2026 года. Для ее достижения активно расширяется клиентская сеть в регионах, особенно в мелких и средних городах.

К примеру, в Татарстане у банка на сегодняшний день насчитывается 35 отделений. В этом году был открыт офис «легкого» формата в Заинске, а до конца года планируется открытие еще 7 офисов «легкого» и мультифункционального форматов.

«ВТБ – успешный банк в Татарстане, мы активно развиваемся. Банк ставит задачу быть представленным не только в крупных регионах, но и в небольших городах и райцентрах. Недавно открыт и успешно работает офис «легкого» или небольшого формата в Заинске», - рассказала управляющий ВТБ в Республике Татарстан-вице-президент Марьям Давлетшина.

До конца этого года новые офисы распахнут свои двери перед клиентами в Нижнекамске, Буинске, Кукморе, Арске, Азнакаево, Нурлате и Менделеевске. Они будут расположены в удобных местах - торговых центрах и МФЦ, возле остановок общественного транспорта с удобными подъездными путями и парковками.

«Сегодня каждый третий экономически активный житель республики – клиент банка, хотя год назад это был каждый четвертый человек. За год мы показали хорошую динамику по росту активной клиентской базы», - подчеркнула Марьям Давлетшина.

Количество клиентов ВТБ в Татарстане уже достигло 600 тыс. человек, увеличившись с начала года на 80 тыс. Этот показатель выше, чем в среднем по стране. Ключевым фактором роста клиентской базы среди физических лиц стала стратегия развития банка.

«Пассивы корпоративных клиентов в Татарстане на сегодняшний день составляют 170 млрд рублей. С начала года рост составил 8%. Розничные пассивы показали хороший темп роста и составляют 220 млрд рублей, с начала года рост составил более 30%», - заметила Давлетшина.

Людей привлекают высокие проценты по вкладам (с 18 ноября - до 24% для новых клиентов на минимальный остаток по накопительному счету), расширенная программа лояльности, в том числе кешбэк за покупки по Карте для жизни, концепция семейного банка.

Наталья Рыбакова