Прошел ровно год с тех пор, как Трамп вновь стал хозяином Белого дома, и уже можно уверенно отметить: его возвращение ознаменовалось серьезными потрясениями как в Америке, так и во всем мире. Как прошел для Дональда Трампа первый год его второй каденции – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Самый пожилой президент США задал такой темп изменений, что весь мир сегодня лихорадит в ежедневном режиме

Фото: © The White House

«Сделаем Америку снова великой»

Второе вступление Дональда Трампа в должность президента США в январе 2025 года запустило невиданную политическую турбулентность. Причем она затронула не только Америку, но и всю планету. Кто бы мог подумать, что самый пожилой президент США на момент вступления в должность (78 лет) задаст такой темп изменений, что весь мир сегодня лихорадит практически в ежедневном режиме! К слову, тихоходному дедушке Джо Байдену на момент вступления в должность тоже было 78, но счет по месяцам у Трампа выходит больше. И посмотрите, какая огромная разница в поведении между немощным Байденом и сверхэнергичным Трампом!

Трамп вступил в должность под старым республиканским лозунгом Make America Great Again (MAGA) – «Сделаем Америку снова великой». Но именно во втором сроке Трампа этот лозунг избавился от формальности и стал амбициозной политической программой, основанной на изоляционистском принципе «Америка превыше всего» и политическом реализме.

Трамп вступил в должность под старым республиканским лозунгом Make America Great Again Фото: © The White House

Перетряхнул страну

Начал Дональд Трамп с указобесия – сразу после инаугурации подписал почти 200 указов. Своим первым указом он отменил 78 «вредоносных» исполнительных указов и меморандумов предыдущего президента Джо Байдена. Также Трамп подписал указы о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и о приостановке на 90 дней всех программ помощи другим странам «в целях международного развития». Кроме того, он полностью помиловал более 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия в 2021 году.

В первый день своего президентства Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации на американо-мексиканской границе из-за миграционного кризиса и ограничил получение гражданства по праву рождения. Он закрыл все программы по разнообразию, равенству и инклюзивности в федеральном правительстве, законодательно закрепил существование двух полов (мужского и женского) и отменил указ Байдена, позволявший трансгендерам служить в армии. Сразу после вступления в должность Трамп инициировал массовые увольнения федеральных госслужащих для сокращения расходов: к 1 апреля 2025 года было уволено около 60 тысяч человек. Под приостановку финансирования попало одно из крупнейших в мире агентств по оказанию помощи – USAID.

Сразу после инаугурации Трамп подписал почти 200 указов Фото: © The White House

Политика пошлин, угроз и запугиваний

После потрясений внутри США миру тоже пришлось хвататься за сердце. 2 апреля 2025 года Трамп ввел в США режим чрезвычайной ситуации из-за «торгового дисбаланса, угрожающего национальной безопасности» и объявил о введении 10-процентных ввозных пошлин на импорт из 185 стран, а также повышенных «зеркальных» пошлин для государств, применявших несимметричные торговые ограничения. Отдельные пошлины в размере 25% были введены с 3 апреля на все иностранные автомобили вне зависимости от страны производства. Тем самым Трамп развязал настоящую торговую войну мирового масштаба.

Но экономикой дела Трампа не ограничились. Он развернул бешеную внешнеполитическую активность. После избрания президентом Дональд Трамп заявил о необходимости приобретения Гренландии. В ответ Дания увеличила оборонный бюджет. Трампа это не смутило: он начал 2026 год с угроз силой забрать стратегически важный и богатый природными ресурсами остров в качестве нового 51-го штата США. В своем стремлении прибрать Гренландию Трамп пошел на прямую конфронтацию с НАТО, в котором состоят сами США, что фактически обессмысливает существование этого блока. Европейские страны, защищающие Гренландию от напора Трампа, он обложил высокими таможенными пошлинами.

3 января 2026 года США провели сенсационную военную операцию против Венесуэлы Фото: © Drug Enforcement Administration, Public Domain, commons.wikimedia.org

Доктрина Монро в действии

Реализуя старую, двухсотлетнюю «доктрину Монро», Трамп инициировал пересмотр курса США в Западном полушарии. После объявления о признании ряда латиноамериканских наркокартелей террористическими организациями администрация Трампа определила Венесуэлу главным направлением военной кампании. США сформировали военный кулак, сконцентрированный у берегов Венесуэлы и обеспечивший нефтяную блокаду страны. 18 декабря американский президент заявил о правах США на венесуэльскую нефть.

«Права на землю, нефть, все, что у нас было, – у нас это отобрали, потому что у нас был президент, который, возможно, просто не следил за происходящим», – заявил Дональд Трамп.

3 января 2026 года США провели сенсационную военную операцию против Венесуэлы под названием «Абсолютная решимость». Операция началась с массированных авиационных и, вероятно, ракетных ударов по объектам на территории страны, включая Каракас. Затем с вертолетов была высажена группа спецназа, захватившая президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, после чего их вывезли в США. Поправ нормы международного права, Дональд Трамп публично объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы с января 2026 года, сохранив при этом должность президента США. Тем самым Америка не скрывает, что получила под контроль страну с самыми богатыми запасами нефти в мире.

Еще в инаугурационной речи Трамп пообещал забрать Панамский канал под контроль США, а Мексике и Колумбии неоднократно угрожал вмешательством.

Фото: © The White House

Трамп как миротворец

Особо заметно Трамп проявил себя на Ближнем Востоке.

После поражения «Хезболлы» в Ливане и свержения режима Башара Асада в Сирии в 2024 году Израиль оказался в положении беспрецедентного военного превосходства. Используя ситуацию, Израиль переключился на Иран, рассматривая его как главный источник угроз.

13 июня 2025 года Израиль нанес удары по Ирану, мотивируя их необходимостью предотвратить создание ядерного оружия. Начался ожесточенный ирано-израильский вооруженный конфликт. Дональд Трамп вмешался, встав на сторону Израиля. В ночь с 21 на 22 июня в рамках операции «Полуночный молот» бомбардировщики B-2 нанесли удары по подземному ядерному объекту в Фордо, а подводные лодки выпустили 30 «Томагавков» по объектам в Нетензе и Исфахане. Вмешательство США вынудило Иран прекратить конфликт – 23 июня Трамп объявил о договоренности о прекращении огня. Так Америка выступила миротворцем, но с кулаками.

Дональд Трамп вмешался в ожесточенный ирано-израильский вооруженный конфликт, встав на сторону Израиля Фото: © The White House

На фоне ударов США экономическое положение Ирана резко ухудшилось – валюта обесценилась вдвое. С начала 2026 года в стране вспыхнули массовые протесты, переросшие в кровавое противостояние с силовиками. Беспорядки охватили как минимум 46 городов, включая Тегеран. Торговцы и предприниматели объединились со студентами, что придало волнениям молодежный характер. Власти обвинили внешние силы и жестко подавили протесты – счет погибших пошел на тысячи. Трамп в своей манере, грубо угрожая Ирану атакой, призывал иранцев выходить на улицы и уверял, что «подмога уже в пути». После подавления беспорядков он заявил, что именно давление США предотвратило якобы смертные казни 800 протестующих, выставив себя умиротворителем жестких намерений иранской администрации.

Роль планетарного миротворца настолько пришлась Трампу по вкусу, что он стал буквально одержим заключением сделок по мирному урегулированию различных конфликтов.

Трамп смог завершить вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, начавшийся в 2023 году. 29 сентября 2025 года он представил план из 20 пунктов, предусматривавший немедленное прекращение огня, вывод израильских войск и освобождение заложников. США пригрозили ХАМАС «полным уничтожением» в случае отказа. В результате 6–8 октября в Шарм-эш-Шейхе прошли переговоры, завершившиеся 9 октября подписанием мирного соглашения. 16 января Трамп объявил о создании Совета мира в секторе Газа и пригласил ряд стран, включая Россию. Но не бесплатно – за постоянное место он запросил $1 млрд.

Трамп за год умудрился урегулировать еще шесть конфликтов, включая конфликт между Арменией и Азербайджаном Фото: © The White House

Кроме ирано-израильского и палестинского треков, Трамп за год умудрился урегулировать еще шесть конфликтов – между Индией и Пакистаном, Руандой и Конго, Арменией и Азербайджаном, Сербией и Косовом, Таиландом и Камбоджей, а также спор между Египтом и Эфиопией вокруг плотины «Возрождение».

На конец 2025 года Дональд Трамп заявил о завершении восьми вооруженных конфликтов, что вполне тянет на номинацию на Нобелевскую премию мира.

Трамп приложил усилия и к урегулированию российско-украинского конфликта Фото: kremlin.ru

Дух Анкориджа

Трамп приложил усилия и к урегулированию российско-украинского конфликта.

Второе президентство Трампа ознаменовало резкий поворот политики США по отношению к этому конфликту. Главное достижение Трампа – он начал нормальный диалог между Америкой и Россией.

При Джо Байдене российско-американские отношения достигли низшей точки со времен холодной войны – сравнимой с кризисом 1962 года, на фоне эскалации на Украине, санкций и взаимной враждебности. Реального диалога не существовало: стороны обменивались резкими заявлениями, дипломатические каналы были почти заморожены.

Трамп, понимая ненормальность ситуации, сразу после возвращения в Белый дом начал «размораживать» диалог. В феврале 2025 года он провел первые с 2022 года телефонные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Позже такие переговоры стали регулярными. Через несколько дней американская и российская делегации встретились в Эр-Рияде, где разработали рамочную программу и договорились о восстановлении дипмиссий. После ряда встреч состоялось историческое событие – 15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин встретились лично в Анкоридже (Аляска). Визит российского лидера на Аляску стал первым с момента продажи этой территории США в 1867 году. Факт проведения саммита многие восприняли как дипломатическую победу Путина, а движение Трампа – как шаг к нормализации.

Главное достижение Трампа – он начал нормальный диалог между Америкой и Россией Фото: © The White House

По итогам встречи были достигнуты «взаимные понимания», которые, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, сохраняют актуальность и могут служить основой урегулирования. Президент России 21 ноября заявил, что в Анкоридже российская сторона подтвердила согласие с американскими предложениями и готовность проявить «предлагаемую гибкость». Появилось выражение «дух Анкориджа» – приверженность договоренностям, достигнутым в столице Аляски.

Именно они легли в основу нового мирного плана Трампа по урегулированию на Украине, который в конце года активно обсуждается всеми сторонами.

25 ноября в Кремле подчеркнули, что новый американский план во многом соответствует «духу Анкориджа».

«Этот план верстался, в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже, и он во многом соответствует духу Анкориджа», – заявил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Так или иначе, именно Дональд Трамп выступил катализатором глубоких изменений в политическом пространстве планеты. За этот год Трамп продемонстрировал не только бешеную политическую и медийную активность – он фактически растоптал такую важную деталь цивилизованного мира, как международное право. Теперь Америка соблюдает лишь одно право – право самого сильного, которым сама и является. Трамп – прямая иллюстрация принципа «реальной политики»: у Америки нет ни друзей, ни врагов – есть только свои национальные интересы.