Год спустя: в Подмосковье открыли мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

22 марта в Подмосковье открыли мемориал в память о жертвах теракта, произошедшего год назад в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает «Радио 1».

Трагедия произошла 22 марта 2024 года, когда несколько вооруженных террористов ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по зрителям. В тот вечер на мероприятии ожидалось около 6 тысяч человек. Преступники расстреливали людей, после чего подожгли зал, который полностью сгорел и не подлежит восстановлению. Жертвами теракта стали 145 человек.

В память о погибших в 9:00 у сгоревшего здания собрались люди с цветами и плакатами. Мемориал установили напротив концертного зала и павильона «Крокус Экспо». Он представляет собой два каменных блока, устремляющихся вверх, и клин журавлей, взмывающих в небо – символ памяти и скорби.