«Год считаю позитивным»: Зяббаров – об итогах сельского хозяйства Татарстана в 2025 году

Аграрный сектор Татарстана по итогам этого года произведет, как ожидается, продукции более чем на 400 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Несмотря на сложные погодные условия, собран хороший урожай зерна на уровне 4,6 млн тонн. Подробнее об итогах года рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.





Фото: скриншот видео

Хороший результат, несмотря на плохую погоду

АПК Татарстана демонстрирует уверенный рост по итогам 2025 года. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова, ключевым показателем стал объем произведенной продукции, превысивший 400 млрд рублей.

«Год считаю позитивным – темпы роста неплохие. По объему валовой продукции идем с 7-процентным ростом. В прошлом году был 10-процентный рост, но до него была засуха, когда мы сильно провалились», – заявил Зяббаров сегодня в прямом эфире «Татарстан Online».

Несмотря на дождливую погоду, которая осложнила уборочную кампанию, в республике собрали 4,6 млн тонн зерна. Это сильный результат на фоне прошлых засушливых лет, когда урожай падал до 2,3–2,6 млн тонн.

Особых успехов удалось добиться в животноводстве. За два года производство молока в Татарстане выросло на 12,5%, и республика сохраняет лидерство, обеспечивая 6-7% рынка России.

Продолжает расти и пищевая промышленность: ежегодно увеличивается количество перерабатывающих предприятий, а оценка общего объема выпуска за 2025 год приближается к 775 млрд рублей.

Погодные аномалии против технологий

Главным вызовом года стали погодные аномалии: дождливое лето и теплая осень. Однако, как отметил министр, жаловаться на природу бессмысленно, и аграрии делают ставку на современные технологии, чтобы нивелировать ее влияние.

«К этому подготовиться невозможно, никто не знает, какая будет погода. Несмотря на прогнозы, с точностью ее не угадаешь. Надо максимально под нее подстраиваться, быть готовым, чтобы техника была готова во время сева», – пояснил Зяббаров.

Среди ключевых технологических новаций он выделил глубокое рыхление почвы, применение комбинированных агрегатов «пять в одном», жидкие удобрения с высокой усвояемостью и листовые подкормки. Активно, хотя и недостаточными темпами, развивается мелиорация. Сейчас в республике под орошением находится 37 тыс. га.

Площадь посевов зерновых культур уменьшилась на 100 тыс. га

Важной тенденцией стало изменение структуры посевов в ответ на рыночные сигналы. Из-за низких цен на зерновые аграрии увеличивают площади под высокомаржинальные культуры.

«Цены очень низкие, где-то они не перекрывают себестоимости. Мы были вынуждены сделать ставку на уменьшение зерновой части зерновой культуры и увеличение высокомаржинальных культур. Это кукуруза, подсолнечник, рапс, масличный лен, соя», – сообщил министр.

В общей сложности площадь посевов зерновых культур уменьшилась практически на 100 тыс. га. При этом продовольственная безопасность республики обеспечена: внутренняя потребность в 2,5 млн тонн зерна покрывается даже в неблагоприятные годы.

Новые проекты и увеличение поддержки

В 2026 году в отрасли ожидается реализация нескольких масштабных проектов. Один из них – уникальный для России комплекс по глубокой переработке зерна.

«Ожидается большой проект по переработке зерна, пшеницы 3-4-го класса – такого в России нет. Там до миллиона тонн переработки зерна. Какие продукты будут выпускаться? Это импортозамещающие продукты – ксантановая медь, аминокислоты, витамины В2, В12, янтарная кислота», – рассказал глава министерства.

Также планируется масштабирование производства кормового белка из природного газа (биопротеина). Опытный проект уже реализуется в Альметьевском районе.

«Сейчас мы проводим испытания этих кормов на наших птицеводческих, рыбных предприятиях. Комплекс перерабатывает тысячу тонн, а станет в 30 раз больше», – сказал Зяббаров.

Продолжится работа по привлечению молодых кадров в отрасль. Студентам аграрных вузов и колледжей, которые трудоустраиваются на сельхозпредприятия, с 2025 года выплачивается единовременная поддержка в размере 750 тыс. рублей.

В экспортной политике стоит амбициозная задача – нарастить выручку с 500 до 900 млн долларов к 2030 году. Для этого министерство активно участвует в международных выставках и использует площадку республиканских саммитов для работы с иностранными делегациями.